पुणे

Pune News: सिंहगड संस्थेला पुन्हा दणका ;आणखी २५ महाविद्यालयांवर प्रशासकाची नेमणूक

Sinhgad Institutes Administrator Appointment – सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या २५ संस्थांवर तंत्रशिक्षण विभागाने प्रशासक नियुक्त केला आहे. कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, न्यायालयीन प्रकरणे आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Sinhgad Technical Education Society’s 25 institutions placed under administrator by Maharashtra’s Technical Education Department.

Sinhgad Technical Education Society’s 25 institutions placed under administrator by Maharashtra’s Technical Education Department.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे, : सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या २५ संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची न्यायालयीन प्रकरणे, सद्यःस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेता तंत्रशिक्षण संचालनालयातंर्गत येणाऱ्या या संस्थांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पुणे विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रभारी संचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांनी दिली.

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