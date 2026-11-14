Pune News: सिंहगड संस्थेला पुन्हा दणका ;आणखी २५ महाविद्यालयांवर प्रशासकाची नेमणूक

पुणे, : सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या २५ संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची न्यायालयीन प्रकरणे, सद्यःस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेता तंत्रशिक्षण संचालनालयातंर्गत येणाऱ्या या संस्थांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पुणे विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रभारी संचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांनी दिली. .सिंहगड संस्थेच्या सात महाविद्यालयांवर उच्च शिक्षण विभागाने, तर २५ संस्थांवर तंत्र शिक्षण विभागाने प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सिंहगड संस्थेच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या २५ संस्थांमधील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे मासिक वेतन देण्यात आलेले नाही. .याबाबत मंत्रालय स्तरावर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये कर्मचारी प्रतिनिधी आणि संस्थेच्या व्यवस्थापन मंडळाचे प्रतिनिधी यांच्या बैठका झाल्या. यावेळी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वेतनाची थकबाकी एक महिन्याच्या आत प्रदान करण्याचे आश्वासन संस्थेने दिले. दरम्यान, संस्थेला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याबाबत वारंवार कळवूनही त्याप्रमाणे कार्यवाही झाली नाही..त्यामुळे, ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम १९७६ च्या कलम ३ अन्वये संस्थांमधील शैक्षणिक कामकाजाच्या अनियमिततेबद्दल संस्थांवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. त्यानुसार सिंहगड संस्थेच्या २५ संस्थांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पुणे विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांची प्रशासक म्हणून नियुक्त केली आहे, असे डॉ. नाईक यांनी सांगितले..सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या २५ संस्थांमध्ये शैक्षणिक कार्य व्यवस्थितरीत्या पार पाडले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात असल्याचे आणि शैक्षणिक कामकाज व्यवस्थित सुरू नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम १९७६ च्या कलम ३ आणि ४ मधील तरतुदींनुसार या २५ संस्थांचे व्यवस्थापन प्रशासक आणि प्रशासक मंडळाकडे तात्काळ हस्तांतरित करण्याचे आदेश सिंहगड संस्थेला दिले आहेत.- डॉ. प्रमोद नाईक, प्रभारी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.