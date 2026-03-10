सिना–माढा उपसा सिंचनच्या कॅनलवर दोन गटांत मारहाण (माढा पोलीस ठाण्यात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल)
उपळाई बुद्रूक, ता. १० ः सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेच्या कॅनॉलवर दोन गटांमध्ये झालेल्या वादातून काठी, दगड, लोखंडी रॉड व धारदार शस्त्राने मारहाण झाल्याची घटना माढा तालुक्यातील चिंचोली (ता. ७) रोजी रात्री सुमारे अकराच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी माढा पोलिस ठाण्यात दोन्ही गटांनी एकमेकांविरुद्ध फिर्याद दिल्याने परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी शुभम सोमनाथ लोंढे (रा. चिंचोली) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संशयित लखन समाधान गलांडे, समाधान विष्णु सुतार, सचिन कल्याण मोरे व तानाजी ऊर्फ मुन्ना भालचंद्र मोरे (सर्व रा. बावी) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेत शुभम लोंढे यांच्यासह अमोल, अलका, प्रदीप, अनिल व वनिता लोंढे हे जखमी झाले आहेत.
दरम्यान, याच घटनेबाबत लखन समाधान गलांडे (रा. बावी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संशयित अमोल धनाजी लोंढे, प्रदीप अंकुश लोंढे, अनिल तानाजी लोंढे व एका अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध लोखंडी रॉड व धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या मारहाणीत लखन गलांडे, सचिन मोरे व समाधान सुतार हे जखमी झाले आहेत.