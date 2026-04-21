पुणे

Loni Kalbhor Crime : थोरल्या जावेचा मानसिक छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केलेप्रकरणी धाकट्या जावेस ३ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा

धाकट्या जावेने चारित्र्यावर संशय घेऊन सातत्याने केलेल्या मानसिक छळाला कंटाळून थोरल्या जावेने आत्महत्या केल्याप्रकरणी न्यायालयाने तब्बल १५ वर्षांनंतर दिला निकाल.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणी काळभोर - धाकट्या जावेने चारित्र्यावर संशय घेऊन सातत्याने केलेल्या मानसिक छळाला कंटाळून थोरल्या जावेने आत्महत्या केल्याप्रकरणी न्यायालयाने तब्बल १५ वर्षांनंतर निकाल दिला आहे. या प्रकरणात आरोपी महिलेला ३ वर्षांची सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली असून, उर्वरित सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. हा निकाल पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. आय. पेरमपल्ली यांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
crime
endlife
Accused punishment
Loni Kalbhor
Woman

