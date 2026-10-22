बहिणीच्या विवाहासाठी काढले कर्ज;
लिंकवर क्लिक, खाते रिकामे
तरुणाची जेलरोड पोलिसांत धाव; पोलिस निरीक्षकांकडे तपास
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २२ : बहिणीचा विवाह काही दिवसांवर आल्याने तरुणाने बॅंकेतून तीन लाख रुपयांचे कर्ज काढले होते. १९ ऑक्टोबरला त्याने एका अनोळखी लिंकवर क्लिक केले आणि त्या तरुणाचे बॅंक खाते रिकामे झाले. आता त्या तरुणाने जेलरोड पोलिसांत धाव घेतली आहे. योगेश अंबाजी कांबळे (वय ३५, रा. व्यंकटेश्वर नगर, दाजी पेठ, सोलापूर) असे फिर्यादीचे नाव आहे.
फिर्यादी योगेश कांबळे हा घरी असताना १९ ऑक्टोबरला त्याच्या मोबाईलवर अनोळखी लिंक आली. कर्जासंबंधीची ती लिंक होती आणि त्यावर त्याने क्लिक केले. काही वेळातच त्याच्या बॅंक खात्यातून दोन लाख ९३ हजार ९६५ रुपये लंपास झाले. त्याला बॅंक खात्यातून पैसे कट झाल्याचे मेसेज आले. त्याने स्वत:च्या ‘फोन पे’वरून बॅंक बॅलन्स तपासला. त्यावेळी त्याच्या बॅंक खात्यात अवघे काही रूपये शिल्लक राहिले होते. बुधवारी (ता. २१) त्याने पोलिस ठाणे गाठले आणि बॅंक खात्यातून पैसे लंपास झाल्याची फिर्याद दिली. पोलिसांनी नेमके काय झाले, अशी विचारणा केली. मात्र, मला काहीच माहिती नाही, अचानक पैसे कट झाल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले. पण, अनोळखी लिंकवर क्लिक केल्यानेच पैसे लंपास झाल्याचा संशय पोलिसांना आहे. समोरील कोणाच्यातरी क्रेडिट कार्डचे बिल भरले गेल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. पोलिस त्याच्या मोबाईलसंदर्भातील माहिती घेत आहेत. पोलिस निरीक्षक जयदिप कळेकर तपास करीत आहेत.
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