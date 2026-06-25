पुणे

निधन बातमी

निधन बातमी
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प्राचार्य सीताराम गोसावी
सोलापूर : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते, पुरोगामी विचारवंत आणि ख्यातनाम प्राध्यापक प्राचार्य सीताराम गोसावी (वय ७०) यांचे मंगळवारी (ता.२३) बारामती येथे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. प्राचार्य गोसावी यांनी सोलापूर येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील महिला महाविद्यालयात ११ वर्षे प्राचार्य म्हणून काम पाहिले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सोलापूर शहर शाखेचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी उल्लेखनीय कार्य केले. त्यांच्या पश्चात पत्नी प्राध्यापिका सीमा, दोन मुले, तीन मुली, सुना तसेच नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांनी देहदानाचा संकल्प केला होता. बारामती येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे देह सुपूर्द करण्यात आला.
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चंद्रभागाबाई जवळकर
सोलापूर : चंद्रभागाबाई हणमंतराव जवळकर (वय ९०) यांचे निधन झाले.
किसान संकुल येथील राहत्या घरातून शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजता अंत्ययात्रा निघून अक्कलकोट रोड पाणी टाकी-शांती चौक येथील भावसार समाज स्मशानभूमी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. कापड व्यावसायिक तथा कारखानदार दशरथ जवळकर यांच्या त्या मातु:श्री होत.

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