पुणे

Shivajirao Adhalrao Patil : आपल्या भागातून रेल्वे निघून जाण्यास विद्यमान खासदार जबाबदार

लांडेवाडी येथील निवासस्थानी पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्पाबाबत माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
Former MP Shivajirao Adhalrao Patil

Former MP Shivajirao Adhalrao Patil

sakal

चंद्रकांत घोडेकर
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घोडेगाव - आपल्या भागातून रेल्वे निघून जाण्यास विद्यमान खासदार जबाबदार आहेत. तसेच गेल्या सात वर्षांमध्ये या भागातून जाणाऱ्या पुणे नाशिक महामार्गाबाबत कोणतीही मोठी प्रगती विद्यमान खासदार यांनी पाठपुरावा न केल्यामुळे झाली नसल्याचा आरोप म्हाडाचे अध्यक्ष व माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केला आहे.

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