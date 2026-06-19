Shivajirao Adhalrao Patil : आपल्या भागातून रेल्वे निघून जाण्यास विद्यमान खासदार जबाबदार

घोडेगाव - आपल्या भागातून रेल्वे निघून जाण्यास विद्यमान खासदार जबाबदार आहेत. तसेच गेल्या सात वर्षांमध्ये या भागातून जाणाऱ्या पुणे नाशिक महामार्गाबाबत कोणतीही मोठी प्रगती विद्यमान खासदार यांनी पाठपुरावा न केल्यामुळे झाली नसल्याचा आरोप म्हाडाचे अध्यक्ष व माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केला आहे..गेली पंधरा वर्षे मी केलेल्या कामाचीच विद्यमान खासदार टिमकी वाजवत असून, आगामी २०२९ लोकसभा निवडणुकीसाठी 'टायगर अभी जिंदा है' हे वाक्य सांगून आपण निवडणूक लढवणार असल्याचे संकेत दिले आहेत..लांडेवाडी (ता.आंबेगाव) येथील निवासस्थानी पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्पाबाबत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पंचायत समितीचे सभापती कैलासबुवा काळे, भैरवनाथ पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष सागर काजळे, अशोकराव बाजारे, मंचर नगरपंचायतीचे नगरसेवक सुनील बाणखेले, शिवाजी राजगुरू, रवींद्र करंजखेले, कल्पेश आप्पा बाणखेले, सतीश बाणखेले, उपस्थित होते..आढळराव पाटील म्हणाले, पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग खेड, मंचर, नारायणगाव आणि संगमनेर मार्गे जाण्याऐवजी पुणे-अहिल्यानगर-शिर्डी-नाशिक असा वळविण्यामागे जीएमआरटी हे खरे कारण नसून त्यामागे वेगळे राजकारण असल्याचा आरोप माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी शुक्रवार( ता. १९) रोजी केला. जीएमआरटीचा मुद्दा केवळ चालढकल करण्यासाठी पुढे करण्यात आला आहे..पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग बदल्यामुळे उत्तर पुणे जिल्ह्याच्या विकासाला खो बसणार आहे. ते म्हणाले, पुणे-नाशिक रेल्वे, पुणे-नगर महामार्ग, चाकण-शिक्रापूर मार्ग होण्यासाठी विद्यमान खासदारांनी ठोस भूमिका घेतली नसल्याची टीकाही त्यांनी केली. जीएमआरटीच्या मुख्य केंद्राभोवती केवळ पाच किलोमीटरचा संवेदनशील परिसर असून त्या भागात काही विशिष्ट निर्बंध आहेत..मात्र पाच ते तीस किलोमीटरच्या परिसरात रेल्वेमार्ग, रस्ते, महामार्ग आणि इतर विकासकामांना परवानगी असल्याचे संबंधित अहवालात नमूद आहे.त्यामुळे रेल्वेमार्गाला जीएमआरटीचा अडथळा असल्याचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१९ च्या निवडणुकीत विद्यमान खासदारांनी रेल्वे, विमानतळ आणि महामार्गांबाबत तसेच ससूनसारखे मोठे हॉस्पिटल उभारू अशी आश्वासने दिली होती..मात्र गेल्या सात-आठ वर्षांत या भागाला अपेक्षित विकास मिळालेला नाही. पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी २००५ पासून सातत्याने पाठपुरावा करून २०१९ पर्यंत प्रकल्प पुढे आणला होता. मात्र त्यानंतर प्रकल्पाची दिशा बदलली गेली. मूळ आराखड्यानुसार प्रकल्प झाला असता तर खेड, आंबेगाव, जुन्नर या भागाचे चित्र पूर्णपणे बदलून गेले असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.