Pune News : चार वर्षांत होणार साडेसहा कोटी चौरस फुटांचे बांधकाम; आयुक्त नवल किशोर राम

पुणे - पुण्याच्या चारही बाजूंनी सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण होत असल्याची ओरड केली जात आहे. त्यातच आता पुढील चार वर्षांत पुण्यात तब्बल ६ कोटी ५० लाख चौरस फूट बांधकाम होणार आहे. त्यासाठी विकास आराखड्यातील रस्ते, मिसिंग लिंक, उड्डाणपूल अशा पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करणे आवश्यक असून, त्याचे नियोजन केले जात असल्याचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले. .पुण्यात शिक्षण, नोकरी आदी कारणांनी देशभरातून स्थलांतरित होणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. शहर मोठे होत असताना व्यवसायाची संधीही निर्माण होत आहे. त्यामुळे घर खरेदीला प्रतिसाद मिळत आहेच, शिवाय व्यावसायिक इमारतींमध्येही मोठी गुंतवणूक होत आहे.पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे दरवर्षी हजारो बांधकाम प्रस्ताव दाखल होत आहेत. युडीपीसीआरमुळे जादा एफएसआय किंवा वाढीव टीडीआर वापरता येत असल्याने टोलेजंग इमारतींची संख्याही वाढत चालली आहे. मध्यवर्ती भागात नवीन इमारती उभ्या राहात असताना तेथील रस्ते, पादचारी मार्ग, सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था अपुरी पडत आहे..त्याठिकाणी नव्याने कामे करून क्षमता वाढवली जात असली तरी त्याची गती संथ आहे. उपनगरांमध्ये विकास आराखड्यातील रस्ते ताब्यात आलेले नाहीत. असे असताना विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्ता रुंदी लक्षात घेऊन त्यानुसार जास्त बांधकाम करण्याची परवानगी दिली जात आहे. पण प्रत्यक्षात रस्ते अरुंद असल्याने अशा ठिकाणी पुणेकर प्रचंड वाहतूक कोंडीला सामोरे जात आहेत.भविष्यात शहराच्या जुन्या हद्दीसह ३२ समाविष्ट गावांमध्ये बांधकामे होणार आहेत. या गावांचा विकास आराखडा तयार नसला तरी प्रादेशिक आराखड्यातील रस्त्यांच्या परिसरात मोठी बांधकामे होत आहेत. या भागात पाणी, सांडपाणी, रस्ते, पावसाळी गटारे, पादचारी मार्ग, पार्किंग यासह अन्य सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे..महापालिकेत गेल्या काही काळामध्ये अतिउंच इमारतींसह अनेक बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. त्यातून शहरात ६ कोटी ५० लाख चौरस फुटापेक्षा जास्त बांधकामे चार वर्षांत होणार आहेत. त्यामुळे शहरातील विकास आराखड्यातील रस्ते मोठे करणे, मोठ्या जोड रस्त्यांना जोडणाऱ्या मिसिंग लिंक पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेत पथ, बांधकाम, भूसंपादन विभागातर्फे एकत्रित समन्वयाने काम करण्यावर भर दिला जात आहे..‘पुढील चार वर्षांत शहरात ६.५ कोटी चौरस फुटांचे बांधकाम होणार आहे. त्यामुळे शहरातील डीपी रस्ते, एचसीएमटीआर, रिंगरोड, मिसिंग लिंकची कामे लवकर पूर्ण व्हावीत यासाठी प्रयत्न आहेत. शहरात गुंतवणूक होत असताना पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण केले जाईल.’- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.