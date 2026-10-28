Pune Crime : बुधवार पेठेत सहा बांगलादेशी महिलांसह दलाल ताब्यात

पुणे - पोलिसांनी बुधवार पेठेतील रेड लाइट परिसरात मध्यरात्री छापा टाकून बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या सहा बांगलादेशी महिलांसह एका दलालाला ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी फरासखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमध्ये खडक पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक धनंजय पिंगळे, पोलिस उपनिरीक्षक कांबळे, माखरे; विश्रामबाग पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कुदळे; तसेच फरासखाना पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक सुरवसे, पोलिस उपनिरीक्षक गडीलवाड आणि पोलिस अंमलदारांच्या संयुक्त पथकाने बुधवार पेठेतील संशयित ठिकाणांवर छापा घातला..या छाप्यात बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्या सहा बांगलादेशी महिला आढळून आल्या. पोलिसांनी महिलांसह हे रॅकेट चालवणाऱ्या एका दलालाला ताब्यात घेतले. या प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या दलालासह अन्य दोन फरार आरोपींविरुद्ध फरासखाना पोलिस ठाण्यात पारपत्र, परकीय नागरिक कायदा तसेच अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे. या महिलांना पुण्यात कोणी आणले आणि त्यांचे बनावट ओळखपत्र तयार करण्यात आले आहे का, याचा तपास फरासखाना पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.