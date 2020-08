पुण्यात हे काय सुरू आहे; एकाच दिवशी दुचाकी चोरीच्या सहा घटना 

पुणे : लॉकडाऊनमध्ये शिथिल दिल्यानंतर शहरात पुन्हा चोरट्यांचा धुमाकुळ पुन्हा सुरू झाला आहे. आज दिवसभरात चतुःश्रृंगी, हडपसर, बिबवेवाडी, येरवडा, खडक आणि भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात वाहन चोरीचा प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहेत. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा बालेवाडीगाव, हडपसर येथील संजीवनी हॉस्पिटलच्या मागे, येरवडा येथील महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड, भवानी पेठेतील म्हसोबा मंदीराजवळून तसेच आंबेगाव बुद्रक येथे पार्क करण्यात आलेल्या दुचाकी चोरीला गेल्या आहेत. तर बिबवेवाडी येथील चिंतामणी हॉस्पीटल जवळपार्क केलेल्या कारमधून अ‍ॅम्प्लीफायर आणि वुफर चोरून नेण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात असलेल्या कडक बंदोबस्तामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी झाले होते. मात्र लॉकडाऊनमध्ये दिलेली शिथिलता आणि पुन्हा जनजीवन सुरळीत होत असल्याचा गैरफायदा घेत चोरीचे प्रकार वाढले आहेत. वाहन चोरीबरोबर घरफोडीचा आकडाही गेल्या काही दिवसांत वाढला असल्याचे पहायला मिळते. शैक्षणिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा (Edited by Sagar Diliprao Shelar)

Web Title: Six incidents of bike theft in Pune on the same day