Nasrapur Crime : नसरापूर येथील लैंगिक अत्याचार प्रकरण; सहा साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली

पुणे - नसरापूर येथील चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून निर्घृण खून केल्याच्या खटल्यात विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात शुक्रवारी (ता. २९) पीडितेचे आई-वडील आणि प्रत्यक्षदर्शींसह महत्त्वाच्या सहा साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. .या खटल्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने दररोज सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सीसीटीव्ही चित्रीकरणात चिमुकलीला घेऊन जाणाऱ्या नराधम आरोपीला साक्षीदारांनी न्यायालयात ओळखले. आरोपीविरुद्ध पुरावा नष्ट केल्याचे जादा कलम वाढविण्याचा अर्ज सरकार पक्षातर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे..नसरापूर परिसरात एक मे रोजी घडलेल्या या घटनेतील नराधम आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे (वय-६५, रा. भोर) याच्याविरोधात राजगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. गुरुवारी आरोपीविरुद्ध दोषारोप निश्चित झाल्यानंतर, शुक्रवारी विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांनी सरकार पक्षाची बाजू भक्कमपणे मांडत तातडीने साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यास सुरुवात केली..आई-वडील अन् प्रत्यक्षदर्शींची साक्षन्यायालयासमोर शुक्रवारी या खटल्यातील पहिल्या सहा महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. त्यात पीडितेची आई, वडील, पंच आणि आरोपीला पीडितेसमवेत शेवटचे पाहणाऱ्या साक्षीदारांचा समावेश आहे. चिमुकली बेपत्ता झाल्यानंतर तिचा शोध घेणाऱ्या तीन ग्रामस्थांनीही न्यायालयात महत्त्वाची साक्ष दिली. बचाव पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. हिंमतराव सूर्यवंशी यांनी साक्षीदारांची उलटतपासणी घेतली. सहाव्या साक्षीदाराची साक्ष नोंदविण्याची प्रक्रिया उद्या, शनिवारीही सुरू राहणार आहे..न्यायालयासमोर भक्कम तांत्रिक पुरावेसरकार पक्षातर्फे ॲड. अजय मिसर यांनी या खटल्यात ८२ साक्षीदारांची यादी सादर केली आहे. पहिल्याच दिवशी गुन्ह्याशी संबंधित भक्कम कागदपत्रे आणि तांत्रिक पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. यामध्ये पंचनामा, साक्षीदारांना बजावलेले समन्स, त्यांचे जबाब, एफआयआरची प्रत, पीडितेचा जन्मदाखला आणि घटनास्थळाची छायाचित्रे यांचा समावेश आहे. घटनेच्या वेळचे सीसीटीव्ही चित्रीकरणही न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यात चिमुकलीला सोबत घेऊन जाणाऱ्या आरोपी भीमराव कांबळेला दोन साक्षीदारांनी न्यायालयात ओळखले..विशेष न्यायालयाने नसरापूर प्रकरणात दररोज सुनावणी घेऊन खटला जलदगतीने निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. आरोपीविरोधात दोषारोप निश्चित झाल्यानंतर दररोज साक्षीदारांची साक्ष व उलटतपासणीची प्रक्रिया पार पडेल. भक्कम पुराव्यांच्या आधारे हा खटला लवकर निकाली काढून पीडित चिमुकलीला न्याय मिळवून दिला जाईल.- ॲड. अजय मिसर, विशेष सरकारी वकील.