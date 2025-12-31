लहान लहान लहान प्रयोगातूनच मोठे मोठे शोध लागून शास्त्रज्ञ निर्माण होतात

ANR25B02817
अनगर ः येथे विज्ञान प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर, डॉ. विजयकुमार उबाळे व अन्य.
लहान प्रयोगातूनच मोठे शास्त्रज्ञ तयार होतात ः डॉ. महानवर
अनगर, ता. ३१ ः लहान-लहान प्रयोगातून मोठ-मोठे शोध लागून त्यातूनच शास्रज्ञ निर्माण होतात, असे मत सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर यांनी येथे व्यक्त केले. शंकरराव बाजीराव पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात विज्ञान प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
याप्रसंगी दयानंद कॉलेजचे प्राचार्य विजयकुमार उबाळे, डॉ. एस. आर. पुजारी, प्राचार्य चंद्रकांत ढोले, प्राचार्य डॉ. चंद्रकांत सूर्यवंशी, उपप्राचार्य महादेव चोपडे उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांनी केलेल्या प्रयोगाची कुलगुरूंनी उत्सुकतेने माहिती घेतली. त्यांना अनेक प्रश्न विचारले. मुलांनी मांडलेल्या कल्पना त्यांना खूप आवडल्या. या प्रदर्शनासाठी विज्ञान शिक्षक परमेश्वर थिटे, उज्वला घोलप, महादेव चोपडे, माधवी पाचपुंड, डॉ. प्रशांत कुलकर्णी, सुनील सरक यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
