आंबेगावच्या आदिवासी भागातील सहा शाळांना इंटरॅक्टिव्ह स्मार्ट बोर्ड
फुलवडे, ता. २७ ः फुलवडे (ता. आंबेगाव) येथील श्री. नामदेवराव मारुती नंदकर अनुदानित आश्रमशाळेत योजक संस्था पुणे यांनी टाटा मोटर्स यांच्या आर्थिक सहकार्यातून ६५ इंची इंटरॅक्टिव्ह स्मार्ट बोर्ड भेट दिला आहे.
आदिवासी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाविषयी गोडी निर्माण व्हावी. त्यांना सर्व सुविधा मिळाव्यात या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे योजक संस्था पुणेच्या अध्यक्षा रेणू इनामदार यांनी सांगितले.
इंटरॅक्टिव्ह स्मार्ट बोर्ड हे शिक्षणाला अधिक प्रभावी आणि मनोरंजक बनवणारे एक उत्तम डिजिटल साधन आहे. हे फळ्यावर लिहिण्यासोबतच संगणक स्क्रीनसारखे कार्य करते, ज्यामुळे शिकवणे आणि शिकणे अधिक रंजक आणि परस्परसंवादी होण्यास मदत होते. आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील ५ शाळांना ६५ इंची इंटरॅक्टिव्ह स्मार्ट बोर्ड भेट दिला आहे. त्यामध्ये श्रीरंग विष्णू गभाले मराठी विद्यालय फुलवडे, न्यू इंग्लिश स्कूल बोरघर, सहकार महर्षी गोविंदराव वळसे पाटील विद्यालय असाणे, वनेश्वर विद्यालय तिरपाड, कृष्णा यशवंत भालचिम विद्यालय माळीण या शाळांचा समावेश आहे. या इंटरॅक्टिव्ह स्मार्ट बोर्डमध्ये पाचवी ते दहावीतील सर्व विषयांचा अभ्यासक्रम आहे.
टाटा मोटर्स पुणे व योजक संस्थेच्या वतीने या सहा शाळांतील आठवी ते दहावीच्या वर्गांत इंग्रजी, गणित, विज्ञान या विषयांचे आठवड्यातून एक दिवस क्लास घेतले जात असून त्यासाठी प्रवीण पारधी, स्मिता राऊत, मनीषा लाडके या अध्यापकांची नेमणूक केली आहे.
