पुणे

ओगलेवाडी स्मार्टमिटरआंदोलन

ओगलेवाडी स्मार्टमिटरआंदोलन
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स्मार्ट मीटरविरोधातील आंदोलन स्थगित

ओगलेवाडीत महावितरण अधिकाऱ्यांचे मागण्यांबाबत आश्वासन

ओगलेवाडी, ता. २५ : महावितरण कंपनीमार्फत स्मार्ट मीटर मोफत बसवण्यात येणार आहेत. त्याबद्दल भविष्यात कसलीही रक्कम वसूल केली जाणार नाही. मीटर्स अधिकृत ग्राहकांच्या उपस्थितीत बदलण्यात येतील, असे लेखी आश्वासनांचे पत्र वीज वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब मोहिते यांनी कऱ्हाड तालुका राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रशांत यादव व शिवसेना तालुकाप्रमुख कऱ्हाड उत्तरचे अध्यक्ष संजय भोसले यांना आज दिल्याने स्मार्ट मीटर्स संबंधीचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
आंदोलकांनी वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांशी पाच तास ग्राहकांच्या अडचणी संबंधी चर्चा केली. या बैठकीस कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब मोहिते अतिरिक्त अभियंता राजेंद्र बारसिंग, अजित नवाळे, तसेच विभागीय अधिकारी शिवसेना उपतालुकाप्रमुख जीवन गायकवाड, गणेश जांभळे, वनश्रीचे अध्यक्ष श्रीकांत भोसले यांनी चर्चेत भाग घेतला.
१६ जूनला स्मार्ट मीटर्ससंदर्भात व वाढीव वीजबिलासंबंधी ग्राहकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन विरोधात आंदोलन केले होते. त्यावेळी वीज वितरण कंपनीस २५ जूनपूर्वी निर्णयास मुदत दिली होती.
स्मार्ट मीटर्स बसविणे शासकीय धोरणानुसार चालू आहे. केंद्र व राज्य शासनाची स्मार्ट मीटर्सची संकल्पना ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यास महावितरण कंपनीचे विभागचे कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब मोहिते अतिरिक्त अभियंता अजित नवाळे व राजेंद्र बारसिंग यांनी आवाहन केले.
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ओगलेवाडी ः बाळासाहेब मोहिते यांनी आंदोलनकर्त्यांना लेखी आश्वासनाचे पत्र दिले.
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