स्मार्ट मीटर काढा, अन्यथा ठिय्या आंदोलन

वाल्हे, ता. २५ : स्मार्ट मीटर काढा अन्यथा आठ सप्टेंबरपासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन करू, असा इशारा नीरा-शिवतक्रार ग्रामपंचायतीने लेखी पत्राद्वारे महावितरणला दिला आहे. ग्राहकांच्या घरांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविल्याचा आरोप करत नागरिकांनी मंगळवारी (ता. २५) महावितरणच्या नीरा कार्यालयात अधिकाऱ्यांना घेराव घालत निवेदन दिले.
ग्रामपंचायतीने गावात स्मार्ट मीटर बसवू नयेत याबाबत महावितरणच्या कार्यालयाला लेखी पत्र दिलेले असतानाही ग्राहकांच्या घरांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. यावेळी ग्रामस्थांच्या वतीने महेश जेधे, टी. के. जगताप, मंगेश ढमाळ यांच्यासह नागरिकांनी उपकार्यकारी अभियंता शरद अवताडे यांच्याकडे निवेदन सुपूर्द केले. यावेळी सहाय्यक अभियंता आलिम मणियार, पोलिस उपनिरीक्षक रविराज कोकरे, पोलिस हवालदार संतोष मदने यांच्यासह महावितरणचे कर्मचारी उपस्थित होते.
नागरिकांनी वाढीव वीज बिले तसेच विविध कर व शुल्कांबाबतच्या तक्रारी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. यावेळी सहाय्यक अभियंता आलिम मणियार यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते. बसविण्यात आलेले स्मार्ट मीटर काढून पूर्वीचे मीटर पुन्हा बसवावेत अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, नागरिकांच्या मागण्या ५ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत महावितरणला दिली आहे. या मुदतीत मागण्या पूर्ण न झाल्यास मंगळवार (ता. ८ सप्टेंबर) पासून नीरा-शिवतक्रार कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल.
याप्रसंगी अकबर सय्यद, सचिन मोरे, सुधीर शहा, अमोल साबळे, संतोष मोहिते, चंद्रशेखर पवार, अरविंद जेधे, शुभम ढावरे आदींसह नागरिक, व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
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