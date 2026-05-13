पुणे

स्टॅण्डअलोन फोटो ः बुजगावण्यांची जागा घेत आहेत ‘स्मार्ट रोबोट’

स्टॅण्डअलोन फोटो ः बुजगावण्यांची जागा घेत आहेत ‘स्मार्ट रोबोट’
Published on

स्टॅण्डअलोन फोटो ः

बुजगावण्यांची जागा घेत आहेत ‘स्मार्ट रोबोट’
----------
जपानमधील किसाराझू येथील शेतामध्ये राखणीसाठी उभा असलेला लांडग्यासारखा दिसणारा ‘सुपर मॉन्स्टर वुल्फ’ हा रोबोट आधुनिक शेतीतील बदलत्या वास्तवाचे प्रतीक ठरत आहे. शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर केवळ उत्पादनवाढीपुरता मर्यादित न राहता, आता पिकांच्या संरक्षणापर्यंत पोहोचला आहे. पारंपरिक बुजगावण्यांची जागा आता असे रोबोट घेत आहेत.
विविध हिंस्र प्राण्यांच्या आकारात तयार करण्यात आलेले हे रोबोट हालचाली ओळखून आवाज, प्रकाश आणि डरकाळ्यांच्या साहाय्याने अस्वल, रानडुक्कर आणि हरणांसारख्या वन्यप्राण्यांना दूर ठेवतात. वन्यजीवांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान आणि मानवी जीविताला निर्माण झालेला धोका यामुळे अशा रोबोटिक यंत्रांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेती आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी पर्यावरणीय समतोल आणि मानवी हस्तक्षेप यांच्यात योग्य संतुलन राखण्याचे आव्हानही तितकेच महत्त्वाचे ठरत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

sustainable farming practices
smart farming technology
agricultural robots
robot wildlife deterrent
super monster wolf Japan
modern agriculture innovations
technology in agriculture
robotic scarecrows
livestock protection robots
farm automation
wildlife conservation technology
smart robots farming
fruit crop protection solutions
pest control robots
AI in agriculture
स्मार्ट शेती तंत्रज्ञान
रोबोटिक शेती यंत्रे
बुद्धिमान रोबोट बुजगावण्या
प्रगत शेती साधने
पिक संरक्षण तंत्रज्ञान
शेतीतील तंत्रज्ञान
स्मार्ट रोबोटिक उपाय
प्राकृतिक संकट
रासायनिकयुक्त शेती
पीक संरक्षण यंत्रणा
जैविक शेती
यांत्रिक शेती साधनं
तंत्रज्ञान व वन्यजीव