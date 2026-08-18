पुणे - सर्पदंश हा आजार राज्य शासनाने आता अधिसूचित आजारांच्या यादीत टाकला असून त्यामुळे आता या दंशाची नोंद ठेवणे तसेच त्याची माहिती यंत्रणेला कळविणे सरकारी व खासगी दवाखान्यांना सक्तीचे केले आहे. होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे..सर्प विषबाधा किंवा सर्पदंश ही संभाव्यतः जीवघेणी स्थिती आहे. वेळेत निदान, योग्य प्रथमोपचार, तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आणि आवश्यकतेनुसार सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही) देणे महत्त्वाचे ठरते. सर्पदंशाचा धोका विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अधिक असतो. या पार्श्वभूमीवर सर्पदंशाच्या घटनांची शास्त्रशुद्ध नोंद ठेवून त्याआधारे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे..त्यामुळे शासकीय, खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच वैद्यकीय व्यावसायिकांना सर्पदंशाच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटनेची आणि सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी अथवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना कळवावी लागणार आहे. सर्पदंशाच्या वाढत्या घटनांचे संनियंत्रण, कारणांचा अभ्यास, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि जनजागृती यावर आरोग्य विभागाकडून भर देण्यात येणार आहे..सर्पदंशावरील उपचार केंद्र आणि राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर सर्पदंशाच्या घटनांची माहिती एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या अन्य अहवाल प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील सर्पदंशाचे प्रमाण, मृत्यू आणि उपचार व्यवस्थेबाबत अद्ययावत माहिती उपलब्ध होणार आहे..‘सर्पदंशावरील प्रतिविष’ साठ्यांचेही नियंत्रणसर्पदंशावर उपचार करणाऱ्या आरोग्य संस्थांना ‘सर्पदंशावरील प्रतिविष’ (एएसव्ही)ची उपलब्धता, प्राप्ती, वापर आणि शिल्लक साठ्याची अद्ययावत नोंद ठेवावी लागणार आहे. सर्पदंशाचे प्रमाण अधिक असलेल्या भागात पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होणार आहे. रुग्णाच्या नोंदीमध्ये दंशाची तारीख व ठिकाण, वय, लिंग, दंशाची परिस्थिती, विषबाधेची लक्षणे, करण्यात आलेले उपचार, एएसव्हीच्या वापराचे प्रमाण, संदर्भ सेवा, उपचाराचा परिणाम आणि मृत्यू झाल्यास त्याची माहिती नोंदवावी लागणार आहे..जिल्हा शल्यचिकित्सक नोडल अधिकारीसर्पदंश प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर आरोग्य संचालक (रुग्णालये), तर जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी किंवा अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी जबाबदारी सांभाळतील..कोणते महत्वाचे आजार आहेत अधिसूचित?कोरोनासेरेब्रोस्पायनल फीव्हर / मेंदूज्वरकांजिण्याक्षयरोगविषमज्वर/ टायफॉइडइन्फ्लूएंझा / इन्फ्लुएंझल न्यूमोनियाकुष्ठरोगगोवरप्लेगपोलिओरेबीज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.