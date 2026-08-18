पुणे

Snakebite : सर्पदंश हा ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित; प्रत्येक दंशाची नोंद आरोग्‍य विभागाला कळविणे बंधनकारक

सर्पदंश हा आजार राज्‍य शासनाने आता अधिसूचित आजारांच्‍या यादीत टाकला आहे.
Snakebite

Snakebite

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - सर्पदंश हा आजार राज्‍य शासनाने आता अधिसूचित आजारांच्‍या यादीत टाकला असून त्‍यामुळे आता या दंशाची नोंद ठेवणे तसेच त्‍याची माहिती यंत्रणेला कळविणे सरकारी व खासगी दवाखान्‍यांना सक्‍तीचे केले आहे. होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्‍यात आले आहे.

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