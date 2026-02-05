लोणंद - स्नेहल बुनगे हिची निवड.
लोणंद, ता. ५ : येथील रयत शिक्षण संस्थेचे, मालोजीराजे विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेजमधील एनसीसी कॅडेट व हँडबॉल राष्ट्रीय खेळाडू स्नेहल अशोक बुनगे हिची पहलगाम (जम्मू कश्मीर) येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय माऊंटनरिंग अॅडवेंचर कॅम्पसाठी निवड झाली आहे. सातारा जिल्ह्यातून निवड झालेली ती एकमेव एनसीसी कॅडेट आहे. या यशाबद्दल तिचे रयत शिक्षण संस्थेच्या जनरल बॉडीचे सदस्य मिलिंद माने, कर्नल एम. ए. राजमन्नार, लेफ्टनंट कर्नल आनंद सिंग, लेफ्टनंट तानाजी भिसे, जिल्हा परिषदेचे माजी समाजकल्याण सभापती आनंदराव शेळके -पाटील, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य व पदाधिकारी, तसेच मालोजीराजे विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य चंद्रकांत जाधव, उपप्राचार्य आबाजी धायगुडे आदींनी अभिनंदन केले. या कामी तिला विठ्ठल ठाकरे, एनसीसी ऑफिसर लेफ्टनंट महेश जाधव यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे.
