Snehal Lokhande MPSC Success Story : पुण्याची लेक चमकली! मरकळच्या शेतकरी कन्येची भरारी; एकापाठोपाठ एक 3 सरकारी नोकऱ्या मिळवत स्नेहल लोखंडेची कमाल

आळंदी (पुणे) : मरकळ (ता. खेड) येथील शेतकरी कन्या स्नेहल लोखंडे हिची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे राज्य कर सहायक (जीएसटी विभाग) पदी निवड (Snehal Lokhande MPSC success story) झाली. स्नेहलची यापूर्वी २०२४ मध्ये जलसंपदा विभाग तसेच महसूल सहायक (महिला व बालविकास विभाग) म्हणून निवड झाली होती..आळंदीजवळील छोट्याशा गावातील अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या स्नेहलच्या कुटुंबांची परिस्थिती जेमतेमच होती. तिचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण मरकळच्या माध्यमिक विद्यालयामध्ये झाले. तर, उच्च माध्यमिक शिक्षण विज्ञान शाखेतून वाघोली येथील खाजगी कनिष्ठ महाविद्यालयात घेतले..पदवी शिक्षणासाठी पुण्यातील सर परशुराम महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर तिने स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने तिला पुण्यात आसरा मिळाला तो राज्य सरकारच्या 'सारथी'चा. २०२१ मध्ये पहिल्या प्रयत्नात ती मुलाखतीपर्यंत पोहोचली..मग २०२३ मध्ये झालेल्या परिक्षेद्वारे तिची जलसंपदा विभागात निवड झाली. तर, २०२४ मध्ये जलसंपदा विभाग तसेच महसूल सहायक (महिला व बालविकास विभाग) मध्ये तिची निवड झाली. सेवेत रुजू असतानाही अभ्यासात सातत्य ठेवले आणि तिची राज्य कर सहायक पदी निवड झाली.