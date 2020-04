कामगारांच्या नशिबी सापशिडीचा खेळ! 

शिरूर : ‘लॉकडाउन’मुळे वाटा-आडवाटांनी गावाला पायी जाऊ पाहणाऱ्या कामगारांना ‘सापशिडी’च्या खेळाचा अनुभव घ्यावा लागत आहे. मोठी पायपीट करून आल्यावरही रस्त्यातील तपासणी नाक्यांवर पोलिस त्यांना अडवून पुन्हा मूळ ठिकाणी नेऊन सोडत आहेत, त्यामुळे कामगार उद्विग्न झाले आहेत. रांजणगाव एमआयडीसीबरोबरच; सणसवाडी, शिक्रापूर, कोरेगाव भीमा या औद्योगिक परिसरातून आणि चाकण, कात्रज, खेड, लोणावळा या भागातून अनेक कामगार विदर्भ, मराठवाड्याबरोबरच; मध्यप्रदेशातील आपल्या गावाकडे पायी जात आहेत. पुणे शहर व जिल्ह्यातील पोलिसांचे तपासणी नाके चुकवून पुढे येणाऱ्या कामगारांना नगर जिल्ह्याच्या सीमेवर शिरूरजवळील नाक्यावर अडवले जाते. या कामगारांना शिरूर पोलिसांच्या हवाली केले जाते. शिरूर पोलिसांचे पथक या कामगारांची चौकशी करून पोलिस व्हॅनमधून त्यांना पुन्हा ज्या ठिकाणाहून आले, तेथे नेऊन सोडत आहेत. गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून हा प्रकार सुरू आहे. आत्तापर्यंत किमान पाचशेहून अधिक कामगारांना मूळ ठिकाणी सोडण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, ठिकठिकाणच्या तपासणीनाक्यावर पोलिस अडवत असल्याने हे कामगार आता शेतातून, अडगळीतून व जेथून वाट सापडेल तेथून पायी जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, यातून संशयाचे वातावरण निर्माण होऊन वाड्या-वस्त्यांवरील लोकांकडून त्यांच्यावर किरकोळ दगडफेकीचे प्रकारही काही ठिकाणी घडल्याचे सांगण्यात आले. घोडनदीच्या पाण्यातून प्रवास...

शिरूर पोलिसांनी शनिवारी सकाळपासून किमान सत्तर कामगारांना व्हॅनमधून शिक्रापूर, सणसवाडी परिसरात नेऊन सोडले. ते किमान पन्नास किलोमीटरचा प्रवास पायी करून आले होते. थकलेल्या कामगारांना सतरा कमानीच्या पुलाजवळ रोखले, तेव्हा त्यातील काहीजण हे पुलावरून गेल्यास पोलिस अडवतील या भीतीने पुलाखालून घोड नदीच्या पाण्यातून आल्याचे स्पष्ट झाले. ते वाशिमला निघाले होते.

