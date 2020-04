रांजणगावात सोशल डिस्टन्सिंगचे तीन तेरा

तळेगाव ढमढेरे : रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथे शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आज सकाळी नागरिकांनी प्रचंड गर्दी केली होती, मात्र, पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे काही काळानंतर सोशल डिस्टन्स पाळून गर्दीवर नियंत्रण आणण्यात प्रशासनाला यश आले.

येथील जिल्हा परिषद शाळेत शासनाच्या योजनेसाठी नावनोंदणी सुरु असून, आज सकाळी लाभार्थीनी प्रचंड गर्दी केली होती. पुणे- नगर रस्त्यावर लांबच्या लांब दोन रांगा नागरिकांनी लावल्या होत्या. कोरोनाला रोखण्यासाठी येथील प्रशासनाने आत्ता पर्यंत संचारबंदी व लॉकडाउन यशस्वी केले आहे, परंतु परराज्यातील कामगारांना शासनाने जाहीर केलेल्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नावनोंदणी आवश्यक असल्याने परिसरातील विविध गावातील नागरिकांनी व कामगारांनी प्रचंड गर्दी केली. रांजणगावच्या स्थानिक ग्रामस्थांनी संचारबंदी व लॉकडाउनची काटेकोर अंमलबजावणी केली. त्यामुळे येथील प्रशासनाला कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात आत्तापर्यंत यश आले आहे. अष्टविनायक महागणपतीचे तीर्थक्षेत्र असलेले रांजणगाव आजपर्यंत तरी कोरोनामुक्त आहे. परंतु एकीकडे लॉकडाउन व संचारबंदी आणि दुसरीकडे शासनाच्या योजनेसाठी लाभार्थींनी सोशल डिस्टन्स न पाळता केलेली गर्दी यामुळे नियम पाळणारे ग्रामस्थ पुरते त्रस्त झाले आहेत. लाभार्थी नागरिकांच्या गर्दीमुळे रांजणगावात सोशल डिस्टन्स व संचारबंदीचा फज्जा उडाल्याचे दृश्य आज तरी येथे पाहायला मिळाले. नागरिकांनी संचारबंदी व लॉकडाउन पाळून घरातच बसावे व आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्यावी असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.



