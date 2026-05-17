पुणे

‘सीओईपी’च्या विद्यार्थ्यांचा सामाजिक उपक्रम

‘सीओईपी’च्या विद्यार्थ्यांचा सामाजिक उपक्रम
Published on

पुणे, ता. १७ : शाहीरविशारद डॉ. आझाद नायकवडी फाउंडेशनतर्फे सीओईपी टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीच्या प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी सोशल इंटर्नशिप कार्यक्रमांतर्गत विविध सामाजिक उपक्रम उत्साहात झाले. याप्रसंगी सुमारे ३०० विद्यार्थी-विद्यार्थिनी सहभागी झाले होते.
या वेळी ससून रुग्णालयातील ‘सोफोश’ संस्थेला अन्नधान्य स्वरूपात मदत करण्यात आली. पुणे जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात अध्यक्ष डॉ. आझाद नायकवडी यांनी प्रास्ताविक केले. ‘सोफोश’च्या मृण्मयी पत्रिकर यांनी संस्थेची माहिती दिली. राऊत यांनी फाउंडेशनचे कार्य समाजाला दिशा देणारे असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाच्या चौथ्या दिवशी बुधवार पेठेतील देवदासी महिलांच्या मुलांना ‘राजा शिवाजी’ हा ऐतिहासिक चित्रपट दाखविण्यात आला. विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य व खाऊचे वाटप केले. पोलिस अधिकारी मनीषा डुबुले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा उपक्रम पार पडला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Pune cultural events 2023
social internship programs in Pune
COEP technological university internships
community service opportunities for students
Pune student engagement initiatives
helping local communities in Pune
Sahir Visharad Azad Naikwadi foundation
food donation programs in Pune
youth empowerment events in Maharashtra
SHOFOSH organization community service
educational programs for needy children
historical movie screenings for kids
community outreach initiatives Pune
student volunteer programs in Maharashtra
social responsibility among students
सामाजिक इंटर्नशिप कार्यक्रम पुणे
COEP तंत्रज्ञानिक युनिव्हर्सिटी इंटर्नशिप
विद्यार्थ्यांसाठी स्थानिक समाज सेवा
पुण्यातील अनाथालयांना मदत
विद्यार्थ्यांची सामाजिक जबाबदारी
शिवाजी चित्रपट शिक्षणासाठी
देवदासी मुलांसाठी उपक्रम
अन्नधान्य वितरण कार्यक्रम
युवक सशक्तीकरण कार्यक्रम
सामाजिक उपक्रम पुणे 2023
शालेय साहित्य वाटप 2023
सोफोश संस्थेच्या उपक्रमांची माहिती
पुणे जिल्ह्यातील शालेय उपक्रम
पुणे महोत्सव 2023