Shirur Crime News: शिरूरमध्ये वाढत्या गुन्हेगारीविरोधात नीलेश वाळूंज यांचा सत्याग्रह; विविध संघटनांचा वाढता पाठिंबा

शिरूर : शिरूर परिसरातील वाढती गुन्हेगारी, कायदा - सुव्यवस्थेची ढासळलेली स्थिती, गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण, बोकाळलेली गुंडगिरी, दारूधंदे व अंमली पदार्थांचे पेव या विषयांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी, सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश वाळूंज यांचा येथील तहसिल कार्यालयासमोर गेल्या पाच दिवसांपासून सत्याग्रह चालू असून, त्यांच्या या ठिय्या आंदोलनाला विविध संघटनांचा पाठिंबा वाढत आहे..शहर व परिसरातील वाढत्या गुन्हेगारीकडे शासनाचे व विशेषतः पोलिस प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूकीच्या मागणीसाठी जयहिंद सामाजिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नीलेश वाळूंज हे बुधवार (ता. १५) पासून तहसिल कार्यालयासमोर ठिय्या देऊन बसले आहेत. शिरूर तालुका नशामुक्त करण्याबरोबरच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी ठोस उपाययोजना लागू होईपर्यंत हा सत्याग्रह चालूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. अवैध धंद्यांवर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र भरारी पथक नेमावे, गुन्हेगारी व अवैध दारूप्रकरणी नियंत्रणासाठी नियुक्त असलेल्या तालुकास्तरीय समितीच्या नियमीत बैठका घ्याव्यात व अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चीत करावी, दारू, ताडी, गुटखा विक्रीवर, मटका व जुगार धंद्यांवर कारवाई करावी, पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी पोलिसांच्या रिक्त जागा भराव्यात आदी त्यांच्या मागण्या आहेत. दरम्यान, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे स्वीय सहायक दत्ता आवारी यांनी वाळूंज यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा केली..जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे, भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन न्यास चे शिरूर तालुका समन्वयक शिवाजी खेडकर, माजी उपनगराध्यक्ष ॲड. दिलीप करंजुले, भीममुद्रा संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश शिंदे, शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब घाडगे, तालुकाध्यक्ष बापूसाहेब शिवले, जिल्हा संघटक शरद गद्रे, शिरूर तालुका मुद्रक संघाचे अध्यक्ष बाबूराव पाचंगे, शिरूर तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. उदय सरोदे, सरपंच संघटनेच्या जिल्हा सरचिटणीस जिजाबाई दुर्गे, राजर्षि शाहू प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष भगवान श्रीमंदिलकर, लोकजागृती चे संघटक रवींद्र धनक, शिरूर तालुका शिवपाणंद रस्ते चळवळीचे समन्वयक विजय शेलार, भूदान समिती चे प्रदेश कार्यकारीणी सदस्य संतोष घावटे, शेतकरी सेनेचे तालुका प्रमुख योगेश ओव्हाळ, मुस्लिम जमात चे राहिल शेख, शिवाजीराव कुऱ्हाडे, वाल्मिकराव कुरंदळे, प्रशांत थोरात, अनिल लगड, राणी कर्डिले, डॉ. वैशाली साखरे आदींनी श्री वाळूंज यांची भेट घेऊन या सत्याग्रह आंदोलनाला पाठिंबा दिला. दरम्यान, शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे व तहसिलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी वाळूंज यांची भेट घेऊन मागण्यांबाबत चर्चा केली. जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्या पातळीवरील या मागण्या असून, दोन्ही अधिकाऱ्यांनी शिरूर तालुक्याची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी आग्रही मागणी वाळूंज यांनी केली.