तानाजी कांबळे यांना समाजरत्न पुरस्कार

सिंहगड रस्ता, ता. १८ : येथील सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी कांबळे यांचा समाजरत्न पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. प्रहार सामाजिक संघटना, दिव्यांग क्रांती संघटना, दिव्यांग प्रहार चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि शिवसेना पक्ष, खोतवाडी-इचलकरंजी यांच्यातर्फे आयोजित शिव-भीम महोत्सवात आमदार बच्चू कडू यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
कांबळे हे ‘पीएमपी’मध्ये वाहक म्हणून कार्यरत असून, दिव्यांग व निराधारांच्या प्रश्नांसह विविध सामाजिक उपक्रमांत सक्रिय आहेत. याप्रसंगी प्रकाश आबिटकर, खासदार धैर्यशील माने, आमदार राहुल आवडे, विकास गायकवाड उपस्थित होते.
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