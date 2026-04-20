Jeur Interfaith Mass Wedding: जेऊरमध्ये सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळा: १५ जोडपी विवाहबद्ध, ५० वर्षांवरील २८ डॉक्टरांचा सामाजिक बांधिलकीतून सन्मान

जेऊर : जेऊर तालुका अक्कलकोट येथील काशिलिंग देवस्थान ट्रस्ट व श्री काशिलिंग बहुउद्देशीय संस्था यांच्या वतीने आयोजित सर्व धर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळ्यात 15 जोडपी विवाहबद्ध झाली असून सदर सोहळा हा मंगलमय आणि उत्साही वातावरणात संपन्न झाला. याचवेळी सामाजिक बांधिलकीचा उपक्रम म्हणून यावर्षीचा अक्कलकोट तालुक्यातील ज्यांचे वय 50 वर्षापेक्षा जास्त आहे अशा वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या 28 डॉक्टरांचा सन्मान सोहळा देखील संपन्न झाला. .यावेळी जगद्गुरू श्री.श्री.श्री.डॉ. मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी,माजी खासदार डॉ जयसिद्धेश्वर महास्वामी,सद्गुरू पांडुरंग महाराज,श्री शिवलिंगेश्वर शिवाचार्य महास्वामी,श्री शिवयोगी शिवाचार्य महास्वामी,श्री अब्दुलरौफ पिरजादे बाबा,श्री सोमनिंग महाराज शिरवळ,श्री शंकरलिंग शिवाचार्य महास्वामी,श्री डॉ शांतलिंग महास्वामी,श्री शिवानंद महास्वामी,महानंदाताई मुगळी, सातलिंग शटगार,महेश हिंडोळे, बसवराज उण्णद,रमेश उप्पीन,नागनाथ सुरवसे, काशिनाथ पाटील, महांतेश पाटील, काशिनाथ भतगुणकी आदींची उपस्थिती होती.संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन पाटील व 200 मित्र परिवार यांच्या तन, मन,धनाच्या सहयोगातून सदर विवाह सोहळा अक्षय तृतीयेच्या सुंदर अशा सायंकाळी विजेच्या झगमगटात आणि आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि सुंदर असे आखीव नियोजनातून पार पडला.सदर विवाह सोहळ्यात अनेक नवदांपत्यांनी साधेपणाने, आनंदाने आणि समाजाच्या साक्षीने नवजीवनाची सुरुवात केली. .या उपक्रमामुळे सामाजिक एकता अधिक दृढ झाली,आर्थिक बचतीचा आदर्श निर्माण झाला आणि हुंडामुक्त आणि साध्या विवाहाला प्रोत्साहन मिळाले.यावेळी महेश म्हेत्री व कलाकार यांच्याकडून सुंदर अशा कन्नड, मराठी व हिंदी गाण्यांची मेजवानी,सुग्रास असे सर्व वऱ्हाडीना दिलेले भोजन, वधू आणि वरांच्या कुटुंबाना दिलेली शिदोरी, जगद्गुरू व धर्मगुरू यांचे आशीर्वचन यामुळे हा विवाह सोहळा बाराव्या वर्षी सुद्धा तितक्याच स्नेहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला. आजपर्यंत एकूण 270 जोडपी या सोहळ्यात विवाहबद्ध झाली आहेत.काही डॉक्टर वयोमानानुसार प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नाहीत त्यांना प्रत्यक्ष घरी सन्मान करण्यात येत आहे.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मल्लिकार्जुन पाटील यांनी केले तर सूत्रसंचालन शंकर अजगोंडा यांनी केले. विवाह सोहळा संयोजन सर्व सदस्य,ग्रामस्थ व मित्रपरिवार यांच्या संयोजनातून झाले..सामाजिक बांधिलकी म्हणून या डॉक्टरांचा झाला सन्मानडॉ.सिद्धेश्वर हिप्परगी, डॉ. सुवर्णा मलगोंडा,डॉ अशोक हिप्परगी,डॉ. अश्विन करजखेडे,डॉ.प्रदीप घिवारे,डॉ आर.व्ही.पाटील,डॉ. विपुल शहा, डॉ.गजानन मारकड,डॉ. अश्रफअली शेख,डॉ संतोष मेहता,डॉ. अनिल बोरगांवकर,डॉ. प्रमोद सातवेकर,डॉ गुरुसिद्धप्पा हत्ती,डॉ. श्रीकांत पाटील, डॉ.आर.बी पाटील, डॉ.चंद्रकांत सुरवसे,डॉ.राजशेखर कलशेट्टी,डॉ.शरणपा घुंगरेकर, डॉ.साहेराबी मोमीन,डॉ. मेघदूत सातवेकर,डॉ. व्ही.एल राठोड,डॉ. मनोहर मोरे,डॉ. लिंगराज बोकडे,डॉ.आसावरी पेडगावकर, डॉ. श्रीकांत मडचाणे आदींचा सन्मान झाला.