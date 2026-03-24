Soft Skills: कॉर्पोरेट विश्वात केवळ 'डिग्री'ला महत्त्व नाही; मॅनेजमेंट विद्यार्थ्यांकडे 'सॉफ्ट स्किल्स' असणे आता अनिवार्य

पुणे: तुम्हाला असे वाटते का, की फक्त MBA किंवा PGDM पदवी मिळवणे यशस्वी करिअरसाठी पुरेसे आहे? कंपन्यांना केवळ तुम्हाला 'काय माहिती आहे' यात रस नसून, तुम्ही लोकांशी कसे वागता आणि कशा प्रकारे संवाद साधता, यात अधिक रस असतो..आजच्या कॉर्पोरेट जगात एक मोठा बदल झाला आहे. 'सॉफ्ट स्किल्स' (Soft Skills) आता केवळ 'असावे' असे नाही, तर ते 'असणे अनिवार्य' झाले आहे. तुम्ही प्लेसमेंटची तयारी करणारे विद्यार्थी असा किंवा अनुभवी व्यावसायिक, तुमचे यश तुम्ही इतरांशी कसे जुळवून घेता यावर अवलंबून आहे. भरती करणाऱ्या अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की, तांत्रिक कौशल्ये (Technical Skills) कामाच्या ठिकाणी शिकवता येतात, परंतु सॉफ्ट स्किल्स विकसित करण्यासाठी वेळ, इच्छाशक्ती आणि अनुभवाची गरज असते..सॉफ्ट स्किल्स म्हणजे काय आणि त्यांचे महत्त्व का वाढले?सॉफ्ट स्किल्स म्हणजे अशी गैर-तांत्रिक कौशल्ये जी तुम्ही लोकांशी कसे वागता आणि कामाच्या ठिकाणच्या परिस्थिती कशा हाताळता, हे ठरवतात. यामध्ये संवाद कौशल्य, भावनिक बुद्धिमत्ता (EQ), सांघिक कार्य आणि नेतृत्व यांचा समावेश होतो. आज कामाची ठिकाणे बदलली आहेत; टीममध्ये विविध प्रकारचे लोक असतात आणि कामाचे स्वरूपही सतत बदलत असते. अशा वेळी तणाव आणि बदल हाताळण्यासाठी सॉफ्ट स्किल्स अत्यंत आवश्यक ठरतात..आजच्या मॅनेजमेंट पदवीधरांकडून अपेक्षित असलेली प्रमुख सॉफ्ट स्किल्स:संवाद कौशल्य (Communication Skills): तुमचे विचार मांडण्याची पद्धत आणि समोरच्याला ते नीट समजावून सांगण्याची क्षमता ही पहिली गोष्ट आहे जी नोकरी देताना तपासली जाते. प्रभावी सादरीकरण आणि क्लायंटशी होणारा संवाद तुम्हाला इतरांपेक्षा वेगळे ठरवतो.भावनिक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence - EQ): स्वतःच्या भावना समजून घेणे आणि इतरांच्या भावनांची जाणीव ठेवणे म्हणजे EQ. यामुळे कामाचा ताण, फीडबॅक आणि सहकाऱ्यांमधील वाद शांतपणे हाताळता येतात.बदल स्वीकारण्याची वृत्ती (Adaptability): तंत्रज्ञान आणि व्यवसायाच्या पद्धती सतत बदलत आहेत. जे प्रोफेशनल नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी उत्सुक असतात आणि बदलांना लवकर स्वीकारतात, त्यांची प्रगती वेगाने होते.समस्या निवारण आणि चिकित्सक विचार (Problem-Solving & Critical Thinking): केवळ पुस्तकी उत्तरे शोधण्यापेक्षा, एखाद्या समस्येचे मूळ कारण शोधून त्यावर तर्कशुद्ध उपाय सुचवणाऱ्या उमेदवारांना कंपन्या प्राधान्य देतात.सांघिक कार्य (Teamwork & Collaboration): कोणतीही संस्था एकट्याने चालत नाही. विविध पार्श्वभूमीच्या लोकांसोबत मिळून-मिसळून काम करणे आणि समान ध्येयासाठी योगदान देणे हे एक महत्त्वाचे कौशल्य आहे.नेतृत्व आणि जबाबदारीची जाणीव (Leadership & Ownership): नेतृत्व म्हणजे केवळ मोठ्या पदावर असणे नव्हे. कामात पुढाकार घेणे आणि आपल्या जबाबदाऱ्यांची पूर्ण मालकी घेणे, हे गुण सुरुवातीच्या काळातच करिअरला मोठी गती देतात..मॅनेजमेंट पदवीधरांमध्ये आढळणारी कमतरताअनेक विद्यार्थ्यांकडे चांगली पदवी असूनही त्यांच्यात आत्मविश्वासाचा अभाव, फीडबॅक स्वीकारताना अडचण, ग्रुप डिस्कशनमध्ये शांत राहणे किंवा टीममध्ये काम करताना येणाऱ्या अडचणी यांसारख्या समस्या दिसून येतात. विद्यार्थी अनेकदा केवळ मार्कांवर लक्ष देतात आणि वर्तणूक तसेच संवाद कौशल्यांकडे दुर्लक्ष करतात..ही कौशल्ये कशी विकसित करावी?सॉफ्ट स्किल्स एका रात्रीत विकसित होत नाहीत. पुण्यातील 'पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बीझनेस मॅनेजमेंट' (PIBM) सारख्या नामांकित संस्थांमध्ये वर्गातील चर्चा, सादरीकरणे, इंटर्नशिप, लाईव्ह प्रोजेक्ट्स आणि कॉर्पोरेट संवादाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास केला जातो. विद्यार्थ्यांनी गट उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणे, स्वतःच्या चुकांतून शिकणे आणि चांगल्या नेत्यांचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे.निष्कर्ष: तुमची तांत्रिक कौशल्ये तुम्हाला मुलाखतीपर्यंत पोहोचवू शकतात, परंतु सॉफ्ट स्किल्स तुम्हाला प्रगती करण्यासाठी आणि नेतृत्व करण्यासाठी मदत करतात. दीर्घकाळात तुमच्या रेझ्युमेवर काय लिहिले आहे, त्यापेक्षा तुमचे वागणे आणि लोकांशी असलेले संबंध अधिक महत्त्वाचे ठरतात.