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सोलापूर : ‘सोलहकारण भावना अनुशीलन’ ग्रंथाचे विमोचन करताना मुनिश्री सुप्रभसागर महाराज.
‘सोलहकारण भावना अनुशीलन’मधून जैन तत्त्वज्ञानाचा परिचय
आचार्यश्री विशुद्धसागरजी मुनिराज लिखित ग्रंथाचा मराठी अनुवाद प्रकाशित
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १८ : जैन तत्त्वज्ञानातील सोलहकारण भावनांचे महत्त्व उलगडणारा ‘सोलहकारण भावना अनुशीलन’ हा ग्रंथ मराठी वाचकांच्या भेटीला आला आहे. आचार्यश्री विशुद्धसागर मुनिराज लिखित या ग्रंथाचे विमोचन मुनिश्री सुप्रभसागर महाराज यांच्या हस्ते १४ ऑक्टोबर रोजी शिंगवी भवन येथे झाले. जैन संस्कृती संरक्षक संघाच्या (जीवराज ग्रंथमाला) वतीने हा ग्रंथ प्रकाशित करण्यात आला आहे. डॉ. संजीव शहा यांनी त्याचा मराठी अनुवाद केला आहे.
आचार्यश्री विशुद्धसागर मुनिराज यांचे आध्यात्मिक विचार मराठी भाषेतून वाचकांपर्यंत पोचावेत, हा अनुवादामागील उद्देश आहे. जैन धर्मातील सोलहकारण भावनांचे महत्त्व, त्यांचे चिंतन आणि आत्मकल्याणासाठी आवश्यक असलेले अनुशीलन याविषयी ग्रंथात मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. त्यामुळे वाचकांना या भावनांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळणार आहे.
या विमोचन सोहळ्यास अरविंद दोशी आणि डी. आर. शहा-इंडी उपस्थित होते. या ग्रंथामुळे जैन धर्मातील आध्यात्मिक विचारांचे चिंतन करण्याची प्रेरणा मिळेल, तसेच धार्मिक साहित्याच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
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