वृत्तपत्र लेखक मंचाचे पुरस्कार जाहीर

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डॉ. विजय कानेटकर
प्रा. प्रेमचंद माने
वृत्तपत्र लेखक मंचाचे वार्षिक पुरस्कार जाहीर
डॉ. विजय कानेटकर, प्रा. प्रेमचंद मेने यांचा आज गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ३० ः सोलापूर जिल्हा वृत्तपत्र लेखक मंचाच्या वतीने दिले जाणारे यंदाचे वार्षिक पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल डॉ. विजय कानेटकर यांना ‘कै. सौ. दानम्मा मल्लिकार्जुन किणगी स्मृती वैद्यकीय सेवा पुरस्कार’ जाहीर झाला आहे. ज्येष्ठ पत्रलेखक आणि निवृत्त प्राचार्य प्रेमचंद मेने यांना ‘कै. तात्यासाहेब तेंडुलकर पत्रलेखक पुरस्कार’ देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
पुरस्कार वितरण सोहळा शनिवारी (ता. ३१) सायंकाळी सहा वाजता हिराचंद नेमचंद वाचनालयातील लोकमान्य टिळक सभागृहात होणार आहे. वाचनालयाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत येळेगावकर अध्यक्षस्थानी राहतील. कर्करोग शल्यचिकित्सातज्ज्ञ डॉ. शिरीष कुमठेकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील.
यावेळी वार्षिक पत्रलेखन स्पर्धेतील विजेत्यांनाही पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. स्पर्धेत धोंडप्पा नंदे यांनी प्रथम, अभिजित भानप यांनी द्वितीय, तर श्रीनाथ कबाडे यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला. श्याम तळोकर आणि धनंजय नाईकनवरे यांना उत्तेजनार्थ क्रमांक जाहीर झाला आहे. सोहळ्यास उपस्थित राहावे, असे आवाहन मंचाचे अध्यक्ष फैय्याज शेख आणि कार्यवाह अरुण धुमाळ यांनी केले आहे.
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