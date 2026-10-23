दुचाकीस्वारावर ब्लेडने वार;
डोक्यात ७ टाके, पोटावर जखमा
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २३ : दुचाकीवरून जाताना मागून भरधाव आलेल्या वाहनचालकाने ओव्हरटेक केले आणि पुढे जाऊन अचानक गाडी थांबवली. फिर्यादी अजय अंबादास मोने (रा. भारतरत्न इंदिरा नगर, सोलापूर) यांची दुचाकी समोरील गाडीला धडकत होती, पण फिर्यादीने गाडी आवरली. याचा जाब विचारताना संशयित आरोपींनी शिवीगाळ करून पाकिटातील ब्लेड काढून फिर्यादीवर वार केले. यात अजय यांच्या डोक्यात सात टाके पडले आहेत.
बुधवारी दुपारी चारच्या सुमारास जुना कुंभारी नाका येथील रोडवरून जात असताना फिर्यादी अजय मोने यांना ओव्हरटेक करून एक गाडी पुढे गेली. मोने यांना पेट्रोल पंपाकडे वळायचे होते, पण समोरील वाहन चालक अचानक वाटेतच थांबला. त्यावेळी मोने यांची दुचाकी त्या गाडीला धडकणार होती. अचानक वाटेत का थांबला, अपघात झाला असता अशी विचारणा करताना राघवेंद्र हणुमंत खुने (रा. वेणुगोपाल नगर, सोलापूर) व अज्ञात एकाने शिवीगाळ करून मारहाण केली. त्यानंतर खुने याने पाकिटातील ब्लेड काढून अजयच्या डोक्यात, पोटावर, हातावर वार केले. यात अजयच्या डोक्यात टाके पडले असून पोटावर, हातावर ब्लेडचे वार आहेत. अजय मोने यांच्या फिर्यादीवरून दोघांविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. संशयित आरोपींचा शोध सुरू आहे. गुन्ह्याचा तपास पोलिस हवालदार मंजुळा वाघमोडे करीत आहेत.
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