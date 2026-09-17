यांच्याकडून दुष्काळ पाहणी

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देगाव (ता. उत्तर सोलापूर) : येथे पिकांची पाहणी करताना अपर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी व महसूलची प्रशासकीय यंत्रणा.
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अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून
पिकांच्या नुकसानीची पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १३ : एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी उत्तर सोलापूर व मंगळवेढा तालुक्यांतील दुष्काळी गावांना भेटी देऊन पिकांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पिकांच्या स्थितीची माहिती घेतली.
बाळे येथे सोयाबीन, उडीद व तूर पिकांची पाहणी केली. पाण्याअभावी पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे यावेळी निदर्शनास आले. शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना निऱ्हाळी म्हणाले, शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून शक्य तितकी मदत करण्यात येईल.
भोगाव येथे सोयाबीन पिकाची पाहणी करण्यात आली. यावेळी सोलापूर शहर उत्तरचे तहसीलदार नीलेश पाटील व तालुका कृषी अधिकारी माळी उपस्थित होते. देगाव येथे मका पिकावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यात आली.
माचणूर येथे ई-पीक पाहणी तसेच कांदा पिकाची पाहणी करण्यात आली. मंगळवेढा तालुक्यातील ब्रह्मपुरी येथे पावसाअभावी पीक न घेतलेल्या चालू पड जमिनीचीही पाहणी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.
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