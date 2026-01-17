गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांचे तडीपारचे प्रस्ताव , जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची कडक पावले
उ. सोलापूर, ता. १७ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांचे तडीपारीचे प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत. निवडणुकीच्या आचारसंहितेची माहिती देण्यासाठी प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे यांनी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती देण्यात आली. प्रचाराच्या दरम्यान कुठल्याही धार्मिक स्थळाचा वापर करता येणार नाही, अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली.
उत्तर सोलापूर तालुक्यातील तीन जिल्हा परिषद व सहा पंचायत समिती गणांच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. या संदर्भात पत्रकारांना माहिती देताना प्रांताधिकारी पडदुणे यांनी म्हणाले, की मतदारांवर दबाव आणणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. मतदारसंघात ज्या व्यक्तींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे अशा व्यक्तींची माहिती संकलित केली असून, त्यांना निवडणूक कालावधीपुरते तडीपार केले जाणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव पोलिस प्रशासनाला देण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावेळी उत्तर सोलापूर तहसीलदार नीलेश पाटील उपस्थित होते.
चौकट
प्रांताधिकारी पडदुणेंच्या सूचना
- उमेदवाराने निवडणूक कालावधीत वाढदिवस, सहभोजन यांसारख्या खासगी कार्यक्रमांना जाऊन प्रचार केल्यास कार्यक्रमाचा सर्व खर्च उमेदवाराच्या जमाखर्चात ग्राह्य.
- जि.प. निवडणुकीतील उमेदवाराला ७ लाख ५० हजार तर पं.स.च्या उमेदवाराला ५ लाख २५ हजार रुपये खर्च करण्याची मुभा.
- निवडणूक खर्च दररोज ॲपच्या माध्यमातून भरणे, ३० दिवसांच्या आत लेखी सादर करणे; अन्यथा पुढील निवडणुकीस अपात्र.
- उमेदवारी अर्जात सूचक अनिवार्य, अनुमोदकाची गरज नाही.
- निवडणूक अर्जासोबत उमेदवार प्रतिनिधी नमूद करणे बंधनकारक, मतदान प्रतिनिधींची संख्या २+१ असून तो स्थानिक असावा.
- बी फॉर्म उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या मुदतीपर्यंत जोडण्याची मुभा.
चौकट
दोन दिवसांत १०४ अर्जांची विक्री
उत्तर सोलापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी अर्ज विक्री व स्वीकृती सुरू झाली आहे. शुक्रवार व शनिवार या दोन दिवसांत जिल्हा परिषद सदस्याच्या उमेदवारीसाठी ४५ अर्ज विक्री झाले तर पंचायत समितीसाठी ५९ अर्ज विक्री झाले. अर्ज खरेदी करणाऱ्यांमध्ये जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बळिराम साठे यांच्यासह इतर नेतेमंडळींचा समावेश आहे.
