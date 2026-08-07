कर्जमुक्तीच्या पहिल्या यादीत ७ हजार ६९४ शेतकरी

जिल्हा बँकेच्या २,५२९ शेतकऱ्यांना २५ कोटींची कर्जमुक्ती
ॲग्रीस्टॅक नसल्याने ३ हजार ८५६ शेतकऱ्यांची प्रकरणे प्रलंबित
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ७ : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील २ हजार ५२९ शेतकऱ्यांना आज कर्जमुक्ती योजनेतून २५ कोटी ३२ लाख ८० हजार ६२९ रुपये मिळाले आहेत. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
जिल्हा बँकेचे ७ हजार ५६७ व सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या माळीनगर शाखेतील ९८ शेतकरी, असे एकूण ७ हजार ६९४ शेतकरी लाभार्थी म्हणून पात्र ठरले आहेत. जिल्ह्यातील १ हजार ७८ गावांची लाभार्थ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली असून, ही यादी संबंधित ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय व बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रमाणीकरण प्रलंबित राहण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे ॲग्रीस्टॅक क्रमांक नसल्याने ३ हजार ८५६ शेतकऱ्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याशिवाय मयत ८५५, देवस्थान भोगवटादार वर्ग २, ३ खंडकरी शेतकऱ्यांची ४९, स्थलांतरित ८६१, बायोमेट्रिक कॅप्चर न होणे १३८, जमीन नावावर नसणे १३५ व इतर कारणास्तव ८१ शेतकऱ्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकबाकी असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ अखेर परतफेड न झालेली पीककर्ज खाती मुद्दल व व्याजासह २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे.
कर्जाची रक्कम २ लाखांपेक्षा अधिक असल्यास शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत उर्वरित रक्कम भरल्यास शासनाकडून २ लाख रुपयांचा लाभ दिला जाणार आहे. २०२२-२३, २०२३-२४ व सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षे वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. आतापर्यंत ५९ हजार ८५१ शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. त्यापैकी १९ हजार २५७ खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. जिल्हा बँक व राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये समन्वयासाठी एकूण ८२ समन्वयक अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
कोट
प्रशासनाने आधार प्रमाणीकरणाची गती वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून घ्यावे. आधार प्रमाणीकरण करताना शेतकऱ्यांना काही अडचणी असतील तर त्यांनी गाव, तालुका पातळीवरील सहकार व महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
- एस. कार्तिकेयन, जिल्हाधिकारी
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