गड्डा यात्रा विशेष बातमी

PNE26V87234
सोलापूर : गड्डा यात्रेतील जलपरी दालन असे सजवण्यात आले आहे
कोट फोटो PNE26V87235 : इम्रान खान
इंडोनेशियामधील जलपरींचे सोलापूरकरांना आकर्षण
गड्डा यात्रा; विविध देखाव्याचे आयोजन
ूसकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १७ : शिवयोगी सिद्धरामेश्वर यांच्या प्रतीकात्मक विवाह सोहळ्यानिमित्त होम मैदानावर भरलेल्या गड्डा यात्रेमध्ये यंदा जलपरी हे दालन सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. विशेष म्हणजे येथे असणाऱ्या जलपरी या इंडोनेशिया देशातील असल्याचे चालक इम्रान खान यांनी सांगितले.
सायंकाळी पाच ते रात्री दहापर्यंत असे सलग पाच तास या जलपरींना पाण्यात राहून विविध कलाकृती सादर करावयाच्या असतात. पाच ते सहा तास पाण्यात राहिल्यामुळे त्वचेला इजा होऊ नये यासाठी पहिल्यांदा संपूर्ण शरीरावर एक प्रकारचे द्रव्य लावले जाते. ज्यामुळे अधिक काळ पाण्यात राहिल्या तरीही त्वचा सुरक्षित राहते. विशेष म्हणजे या जलपरींना अशा पाण्यातील कसरती करण्यापूर्वी पाण्याखाली राहण्याचे स्कुबा डायव्हिंग नावाचे प्रशिक्षण घ्यावे लागते, त्याचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय अशा प्रात्यक्षिकांच्या दालनामध्ये त्यांना नोकरीची संधी मिळत नाही. या जलपरीदानमध्ये दोन जलपरी असून त्या इंडोनेशिया येथील आहेत. सोलापुरात हे दालन पहिल्यांदाच आले, असून येथे केवळ जलपरीच नाही तर विविध देखावे आत मध्ये केलेले आहेत.
---------------------------
बालचमुची नाराजी
दरवर्षी गड्डायात्रेत असणारा आनंद मेला यावर्षी नसल्याने बालचमुची नाराजी गडावर दिसून आली. एकाच ठिकाणी गड्डा यात्रेचा आनंद घेण्याचा व विविध खाद्य पदार्थांची चव चाखण्याची संधी यावेळी हुकल्याने अनेकजण गड्ड्यावर हिरमुसले होते.
----------------------------
या देखाव्यांचा समावेश
या धरणामध्ये जलपरी व्यतिरिक्त जम्मू आणि काश्मीर येथील निसर्ग डॉल्फिन पक्षी, शार्क मासा, स्नोफॉल आणि स्नो मॅन यांचे देखावे ही सेल्फी पॉइंट साठी करण्यात आलेले आहेत.
-------------------------------
कोट
देशाच्या विविध प्रांतामध्ये अशा यात्रा लागल्यानंतर आम्हाला हे दालन लावावे लागते. जलपरींच्या सुरक्षेसाठी सर्व संरक्षक यंत्रणा सज्ज असून दररोज या पाण्याच्या तलावातील पाणी बदलावे लागते, या पाण्यामुळे त्यांच्या त्वचेला कोणती इजा पोहोचू नये म्हणून विशिष्ट प्रकारचे मिश्रण या पाण्यामध्ये घालून हा पाण्याचा टॅंक तयार करावा लागतो.
- इमरान खान, चालक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.