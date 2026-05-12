पुणे

आरोग्य समिती समिती सभा

आरोग्य समिती समिती सभा
Published on

PNE26W17752 -
सोलापूर ः आरोग्य समितीच्या बैठकीत बोलताना सभापती चेतनसिंह केदार. यावेळी समिती सदस्य व अधिकारी.

सर्पदंश, श्वानदंश लसींसाठी ५० लाखांची तरतूद
चेतनसिंह केदार : आणखी दीड कोटींसाठी शासनाकडे पाठपुरावा
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १२ : जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सर्पदंश व श्वानदंश लसींचा तुटवडा लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद सेसमधून ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच आणखी दीड कोटी रुपयांच्या निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाणार असल्याची माहिती आरोग्य व शिक्षण समितीचे सभापती चेतनसिंह केदार यांनी दिली.
यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या आरोग्य समितीच्या बैठकीत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेसच्या ५.१० कोटी रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केलेल्या मंजूर आराखड्यालाही शिफारस करण्यात आली.
बैठकीस सदस्य सोनाली कडते, संगीता दुधाळ, शोभा खटकाळे, सविता कोकाटे, व्यंकटराव भालके, नागनाथ भोसले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपूरवाड, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नंदकिशोर घाडगे व सांख्यिकी अधिकारी हेमंत पवार उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील पाणी गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या. पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर वेळेत पाणी नमुने तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे केदार यांनी सांगितले. तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना श्वानदंश लस उपलब्ध व्हावी, यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपूरवाड यांनी भविष्यात प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सोलर सिस्टिम बसविण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. दिव्यांग मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी तालुकास्तरावर शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देशही तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. मागील दोन वर्षांपासून विविध कामांची थकीत बिले प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून देत, त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वयातून मार्ग काढण्याच्या सूचनाही बैठकीत करण्यात आल्या.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

solapur health committee
snake bite vaccination
dog bite vaccination
health funding in solapur
rural health initiatives
solapur district health updates
health budget 2026
primary health center funding
government health schemes
health committee meetings
snake and dog bite prevention
health awareness in solapur
financial assistance for health
veterinary vaccines in solapur
healthcare funding allocation
सोलापूर आरोग्य समिती
सर्पदंश लस
श्वानदंश लस
ग्रामीण आरोग्य सेवा
स्वास्थ्य बजेट २०२६
प्राथमिक आरोग्य केंद्र निधी
सरकारची आरोग्य योजना
आरोग्य समितीच्या बैठकांची माहिती
आरोग्य जागरूकता
आरोग्य सेवांचा सुत्र समायोजन
सर्पदंश व श्वानदंश प्रतिबंध
आरोग्य संदर्भात शासनाचे सहाय्य
ग्रामीण आरोग्य योजना
सोलापुरातील आरोग्य संबंधित बातम्या