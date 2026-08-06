सोलापुरात मावा, पानमसाला विक्रेत्यांवर गुन्हे

सोलापुरात मावा विक्रेत्यांवर गुन्हे
सोलापूर, ता. ६ : शहरातील अवैध अन्नपदार्थ विक्रेत्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने धडक कारवाई सुरू केली आहे. गुरूवारी (ता. ६) फौजदार चावडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मुरारजी पेठ व लकी चौकातील दोन गुटखा, मावा व पानमसाला विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांच्याकडील चार हजार २७० रूपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
गुरुवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अन्न सुरक्षा अधिकारी नंदिनी हिरेमठ यांच्या पथकाने लकी चौक परिसरातील मावा, पानमसाला विक्रेत्यांवर छापा टाकला. अलकुंटे पान शॉप आणि दत्त पान शॉप या दुकानांमधून स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी मानवी आरोग्यास घातक असलेला प्रतिबंधीत गुटखा, पानमसाला, मावा जप्त करण्यात आला. य प्रकरणात विश्वनाथ सुभाष अलकुंटे (रा. बुधवार पेठ, वडार गल्ली) आणि उल्हास शिवाजी मोरे (रा. गणेश नगर, मडकी वस्ती, सोलापूर) या दोन पानपट्टी चालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सहायक पोलिस निरीक्षक राधिका केंद्रे तपास करत आहेत.
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