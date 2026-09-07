सोलापूरच्या विकासाचा ‘कोहिनूर हिरा’
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नेतृत्व पदाने मिळत नाही, तर कर्तृत्व आणि जनतेच्या विश्वासातून कमवावे लागते. सोलापूर शहर मध्यचे आमदार देवेंद्र (दादा) राजेश कोठे यांनी अभ्यासू, आक्रमक आणि संयमी कार्यपद्धतीतून अल्पावधीतच लोकप्रियता मिळवली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या राष्ट्रनिष्ठ संस्कारातून घडलेल्या दादांनी संघटन कौशल्याच्या जोरावर पक्ष मजबूत केला आणि अल्प वयात मिळालेली आमदारकी आपल्या कार्यातून सार्थ ठरवली.
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- सीए विनोद भोसले, नगरसेवक
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सोलापूरच्या कामगार चाळींचा शंभर वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ‘बी२’चा जटिल प्रश्न त्यांनी शासन पातळीवर प्रभावी पाठपुरावा करून मार्गी लावला. हजारो कामगार कुटुंबांना त्यामुळे हक्क मिळाला. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या सोलापूर विमानतळाच्या प्रश्नासाठी दिल्ली ते मुंबई पाठपुरावा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या माध्यमातून तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी दूर करत विमानसेवा सुरू करून दाखवली.
२०१६ पासून रखडलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामासाठीही त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी आयटी पार्कचा विषयही मार्गी लावला. सोलापूर महानगरपालिकेच्या ऐतिहासिक विजयात त्यांची व्यूहरचना महत्त्वाची ठरली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही विधिमंडळात त्यांच्या कार्याचे कौतुक करत ‘आमदार असावा तर देवेंद्र कोठेंसारखा’ असा गौरव केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हेरलेला हा ‘कोहिनूर हिरा’ आज सोलापूर भाजपचा विश्वासू आणि प्रभावी चेहरा म्हणून पुढे आला आहे.
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