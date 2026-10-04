आमदार कोठेंची पोस्ट अन् पोलिस मध्यरात्री स्ट्रिट पार्कवर
तंबाखू, मावा खाऊन थुंकणारे, पब्जी खेळणारे तरुण दीड तास ताब्यात
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ४ : महापालिकेची यंत्रणा दररोज रस्त्यांची स्वच्छता करते, पण मावा, तंबाखू खाऊन थुंकल्याने ते खराब होतात. यासंदर्भात आमदार देवेंद्र कोठे यांनी सोशल मिडियावर पोस्ट केली होती. याची दखल घेऊन पोलिस उपायुक्त प्रीतम यावलकर यांच्या आदेशाने शनिवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारास सदर बझार आणि फौजदार चावडी पोलिसांनी होम मैदानाजवळील स्ट्रिट पार्क परिसरात थांबलेल्या ३९ तरुणांना ताब्यात घेतले होते.
सदर बझार पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रविंद्रनाथ भंडारी यांच्या नेतृत्वात सहायक पोलिस निरीक्षक दिनेश कुलकर्णी, फौजदार चावडी पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक सतीश बावणे यांनी स्ट्रिट बझार येथे भेट दिली. त्यांच्यासोबत दंगा नियंत्रण पथक देखील होते. याशिवाय दोन्ही पोलिस ठाण्याचे अंमलदारही होते. पोलिसांनी स्ट्रिट बझार येथे मध्यरात्री साडेबारा, एक वाजता विनाकारण थांबलेल्यांना ताब्यात घेतले. काहीजण पळून जाण्यात यशस्वीही झाले. पकडलेल्या सर्वांना तेथे उशिरापर्यंत थांबण्याची कारणे विचारण्यात आली. त्यांना पोलिस ठाण्यात नेऊन तास, दीडतास बसवून विचारपूस केली. काहींच्या कुटुंबीयांनाही बोलावण्यात आले होते.
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चौकट
समज देऊन सोडले
पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची नावे नोंदवहीत लिहून घेतली आणि त्या सर्वांना समज देऊन सोडले. त्यांच्या पालकांनाही पोलिसांनी सांगितले. तरुण मावा, तंबाखू खात तेथे पब्जी खेळत होते. त्यांना पोलिसांनी चांगलीच समज दिली आणि पुन्हा तेथे दिसलात तर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला.
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