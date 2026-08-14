पुणे

शहर गुन्हेगारी

शहर गुन्हेगारी
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घरासमोरील दुचाकी
चोरट्याने चोरली
सोलापूर : घरासमोर लावलेली दुचाकी (एमएच १३, बीएल ५८४९) चोरट्याने चोरून नेल्याची फिर्याद रमाकांत लक्ष्मीनारायण कुडक्याल (रा. राघवेंद्र टॉवर, ७० फूट रोड, सोलापूर) यांनी जेलरोड पोलिसांत दिली आहे. २३ जुलैला सायंकाळी सात ते पावणेआठच्या सुमारास दुचाकी चोरी झाल्याचेही त्यांनी पोलिसांना सांगितले. पोलिस हवालदार गावडे तपास करीत आहेत.
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‘मेव्हणीला बोलू देत
नाही’ म्हणून मारहाण
सोलापूर : ‘तू माझ्या मेव्हणीला माझ्यासोबत का बोलू देत नाही’ असे म्हणून आष्टिक बिराजदार (रा. आरटीओ कार्यालयाजवळ, सोलापूर) याने फिर्यादी योगेश अशोक दोडमनी (रा. सोरेगाव) यास उद्धव नगरात गाडी अडवून शिवीगाळ करून मारहाण केली. तसेच त्याने चाकूने उजव्या डोळ्यावर वार करून जखमी केल्याची फिर्याद योगेश दोडमनी याने विजापूर नाका पोलिसांत दिली. १३ ऑगस्ट रोजी सव्वा दहाच्या सुमारास आष्टिक व त्याच्यासोबत आलेल्या तिघांनी मिळून उद्धव नगरातील मोकळ्या मैदानाजवळ मारहाण केल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. यावरून चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिस हवालदार फुलारी तपास करीत आहेत.
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‘दोन हजार दे नाहीतर
मारतो’ म्हणून मारहाण
सोलापूर : येथील कल्याण नगरातील गिरिजा मंगल कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रोडजवळ थांबलेल्या अनिल अंबादास सावंत (वय ३४, रा. कल्याण नगर, सोलापूर) यास प्रशांत गरडे (रा. कल्याण नगर भाग-२) यास मारहाण केली. ‘दोन हजार रुपये दे नाहीतर मारतो’ असे म्हणून त्याने लाकडी फळीने मारले. डाव्या बरगडीवर देखील त्याने मारहाण केली, अशी फिर्याद प्रशांत गरडे यांनी विजापूर नाका पोलिसांत दिली. १३ ऑगस्ट रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास ही मारहाण झाली. पोलिस हवालदार फुलारी तपास करीत आहेत.

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