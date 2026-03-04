महापालिकेच्या मिनी गाळ्याचा चक्क दारू पिण्यासाठी गैरवापर
SLC26B28320 : मनपाच्या मिनी गाळ्यामध्ये चक्क दारू पिण्यासाठी गैरवापर केला जातो.
SLC26B28321 : सोलापूर : अक्कलकोट रोडवरील शांती चौकातील तीन टपऱ्या व इतर साहित्य जप्त करताना अधिकारी.
अतिक्रमण प्रतिबंधक कारवाईदरम्यान धक्कादायक प्रकार उघडकीस
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ४ : महापालिका अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाई दरम्यान अक्कलकोट रोडवरील पाणी टाकी जवळील शांती चौकात महापालिकेच्या मिनी गाळ्याचा वापर चक्क दारू पिण्यासाठी केला जात आहे. असा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. दरम्यान, हा गाळा बंद करण्यात आला असून तत्काळ गाळ्याची कागदपत्रे मागविली आहेत. या परिसरात आज महापालिकेने अतिक्रमणांवर कारवाई करून तीन टपऱ्या आणि इतर साहित्य जप्त केले आहे.
महापालिकेच्या जागेत सुरुची नावाचे अनधिकृत हॉटेल चालविण्यात येत असल्याची तक्रार आली होती. या तक्रारीवरून पथकाने या ठिकाणी कारवाईची मोहीम घेतली. संबंधित हॉटेल धारकाकडे कोणतीही कागदपत्रे आढळून आली नसल्याने बुधवारी दुपारपर्यंत ही कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना अधीक्षक जगन्नाथ बनसोडे यांनी केली. दरम्यान, याच ठिकाणी असलेल्या महापालिकेच्या एका मिनी गाळ्यामध्ये चक्क दारू पिताना काहीजण आढळून आले. तत्काळ अधीक्षक बनसोडे यांनी या गाळेधारकाला कागदपत्रांची मागणी केली. तूर्तास हा गाळा बंद करण्यात आला आहे. त्यानंतर संबंधितांवर पुढील कार्यवाही करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या आदेशानुसार उपअभियंता तपन डंके यांच्या नियंत्रणाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली आहे.
मनपाच्या जागेचा गैरवापराची दुसरी घटना
यापूर्वी बाळीवेस येथील महापालिकेच्या एका बंद कार्यालयाचा दारू पिण्यासाठी वापर होत असल्याचे उघडकीस आले होते. या ठिकाणी महापालिका अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाने थेट कारवाई करत हे कार्यालय ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर आता शांती चौकातील मनपा मिनी गाळ्याचा वापरही दारू पिण्यासाठी होत असल्याचे आज उघडकीस आले आहे.
