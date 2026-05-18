शहर गुन्हेगारी

शेजाऱ्याने केली
विटाने मारहाण
सोलापूर : घराशेजारील राजू चव्हाण (रा. हत्तुरे वस्ती, सोलापूर) याने शिवीगाळ, दमदाटी करून मारहाण केली. १६ मे रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास हत्तुरे वस्तीत ही मारहाण झाल्याची फिर्याद गणेश विठ्ठल गायकवाड यांनी विजापूर नाका पोलिसांत दिली. राजू चव्हाण याने विटाने व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याने सर्वांगास मुकामार लागला असून, डोक्यात जखम झाल्याचेही फिर्यादीने पोलिसांना सांगितले. पोलिस हवालदार मणुरे तपास करीत आहेत.
मागील भांडणातून
चौघांकडून मारहाण
सोलापूर : मागील भांडणाच्या रागातून महेश सुरेश बनसोडे, सिद्धेश्वर सुरेश बनसोडे, अभिषेक नवनाथ मोहिते व वैभव नवनाथ मोहिते (सर्वजण रा. रविवार पेठ, सोलापूर) यांनी शिवीगाळ करून मारहाण केल्याची फिर्याद विजय राजू क्षीरसागर यांनी जेलरोड पोलिसांत दिली. ‘आमच्या घरातील भांडणे सोडविणारा तू कोण’ असे म्हणून महेश बनसोडे याने लोखंडी सळईने मारहाण केली. तर सिद्धेश्वरने लोखंडी कोयत्याने डोक्यात वार केला. अभिषेक व वैभव यांनी फरशीने मारहाण केली. दुचाकीचेही नुकसान केले, असेही फिर्यादीत नमूद आहे. त्यावरून चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. १६ मे रोजी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास जय हॉस्पिटलसमोर ही मारहाण झाली होती. पोलिस हवालदार कांबळे तपास करीत आहेत.
'ई-चालान'चा दंड
वाहनचालक भरत नाही
सोलापूर : शहर-जिल्ह्यातील रस्त्यांवरून ये-जा करणाऱ्या बेशिस्त वाहनचालकांना वाहतूक पोलिसांकडून ‘ई-चालान’द्वारे ऑनलाइन दंड केला जातो. सोलापूर शहरातील सुमारे दोन लाख बेशिस्त वाहनांवर वाहतूक पोलिस दंडात्मक कारवाई करतात. मात्र, दंड भरणाऱ्या वाहनचालकांची संख्या ५० हजारसुद्धा नाही. लोकअदालतीपूर्वी अशा वाहनचालकांना समन्स, वॉरंट बजावले होते, तरीपण ते हजर राहात नाहीत. दंडाची अर्धी रक्कम माफ करा, अशी त्यांची मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर शहर वाहतूक पोलिसांनी कारवाई केलेल्या सुमारे आठ लाख वाहनांवर कोट्यवधींचा दंड प्रलंबित असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

