‘ बाजारात कांद्याची तुडुंब आवक, एक डिसेंबरच्या सुट्टीचा परिणाम ’

सकाळ वृत्तसेवा
उ.सोलापूर, ता. २ : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शुक्रवारी साडेसहाशे ट्रक कांद्याची आवक झाली. गुरुवारी बाजाराला सुट्टी असल्यामुळे आवकीमध्ये मोठी वाढ झाली. आवक वाढल्यामुळे संपूर्ण बाजारात समितीच्या आवारात कांद्याच्या गोण्या होत्या. आवक वाढली तरी मागणी असल्यामुळे दर स्थिर राहिले.
गुरुवारी सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कांदा विभाग बंद ठेवण्यात आला होता. शौर्य दिनामुळे हमाल बांधवांच्या विनंतीनुसार बाजार बंद ठेवण्यात आला होता. गुरुवारी लिलाव न झाल्यामुळे आज दुपारपासूनच बाजारात मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक सुरू झाली. जवळपास १ लाख ३५ हजार पिशव्या कांदा बाजारात लिलावासाठी दाखल झाला. मोठ्या प्रमाणात कांदा आल्यामुळे कांदा सेल हॉलसह मुख्य रस्ता, भुसार बाजार सर्वत्र कांदा उतरवण्यात आला होता. शुक्रवारी झालेल्या लिलावामध्ये कांद्याला प्रतिक्विंटल कमाल तीन हजार रुपये इतका दर मिळाला. बुधवारच्या तुलनेने कमाल दरात ३०० रुपयांची वाढ झाल्याचे दिसून आले. सरासरी दर मात्र बाराशे रुपये प्रतिक्विंटल इतकाच राहिला. सध्या बाजारात नवीन कांद्याचे पीक मोठ्या प्रमाणात येत आहे. यातील चांगल्या दर्जाच्या कांद्याला दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटलच्या जवळपास दर मिळत आहेत. मात्र, अतिवृष्टीमुळे सरासरी एकरी उत्पादनात घट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच राहत नसल्याचे दिसून येत आहे.
चौकट
शुक्रवारचा सोलापूर कांदा बाजार
एकूण आवक ः ६७ हजार ६९८ क्विंटल
कमाल दर ः ३००० रुपये प्रतिक्विंटल
सरासरी दर ः १२०० रुपये प्रतिक्विंटल
