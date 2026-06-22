पुणे

वेध वास्तवाचा प्रभागा क्रमांक २३

वेध वास्तवाचा प्रभागा क्रमांक २३
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PNE26W29060 - सोलापूर : सिद्धेश्वर वन विहार ते रामवाडी, सेटलमेंट रस्त्याला जोडून शहराशी कनेक्टिव्हिटी वाढवणारा हाच तो रस्ता.

कनेक्टिव्हिटी, शिक्षण अन् विकासाचा त्रिवेणी संगम
शहरी भाग, गावठाणाच्या संस्कृतीचा संगम; नागरिकांच्या अपेक्षा मात्र कायम
प्रभुलिंग वारशेट्टी
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २३ : एकेकाळी दिवसाढवळ्या जाण्यासही नागरिक कचरत असलेला आणि सूर्यास्तानंतर सामसूम होणारा प्रभाग क्रमांक २३ आज झपाट्याने बदलत आहे. रामवाडी ते सिद्धेश्वर वन विहार या मार्गांमुळे परिसराला नव्या कनेक्टिव्हिटीची ओळख मिळाली असून, सोलापूरच्या वाढत्या शहरी विस्तारात हा प्रभाग महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. पांढरपेशा वर्गाचे प्राबल्य असलेल्या या भागात आधुनिक शहरीकरण आणि गावठाण संस्कृतीचा सुरेख संगम पाहायला मिळतो.
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शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळख
पोतदार इंटरनॅशनल स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल तसेच ए. जी. पाटील यांसारख्या नामांकित शैक्षणिक संस्थांमुळे या परिसराची शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे. सुधारलेल्या दळणवळण सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांची ये-जा अधिक सुलभ झाली आहे. महापालिकेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प (डब्ल्यूटीपी) आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) याच प्रभागात असल्याने नागरी सुविधांच्या दृष्टीनेही या परिसराचे महत्त्व वाढले आहे.
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विकासासह वाढल्या अपेक्षा
प्रभागातील विकासकामांमध्ये लोकप्रतिनिधींचे योगदान महत्त्वाचे मानले जाते. उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर यांच्याकडे सध्या प्रभागाची जबाबदारी असल्याने नागरिकांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. प्रतापनगर ते सिद्धेश्वर वन विहार या परिसरात झालेला विकास लक्षवेधी असला, तरी काही मूलभूत प्रश्न अद्यापही कायम आहेत.
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मोकाट जनावरे, पाणीटंचाईचे प्रश्न कायम
प्रभागाच्या विकासाला मोकाट जनावरांचा वाढता उपद्रव, अनियमित पाणीपुरवठा आणि बालकांसाठी तसेच युवकांसाठी क्रीडांगणांची कमतरता या समस्या बाधक ठरत आहेत. त्यामुळे विकासकामांसोबतच दैनंदिन नागरी सुविधांकडेही लक्ष देण्याची गरज नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
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प्रभाग क्रमांक २३ मधील रस्त्यांमुळे शहराशी संपर्क अधिक सुलभ झाला आहे. पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीमुळे विकासाचा पाया मजबूत झाला आहे. मात्र, मोकाट जनावरांचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची गरज आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करून या परिसराचा स्मार्ट प्रभाग म्हणून विकास व्हावा.
- मेनका राठोड, रहिवासी
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पाण्याची समस्या अजूनही कायम आहे. रस्त्यांमुळे ये-जा सुलभ झाली असली, तरी मोकाट जनावरांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. काही दिवसांपूर्वी एका नागरिकाला गंभीर दुखापत झाली होती. पाणीपुरवठा आणि मोकाट जनावरांचा प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी प्राधान्याने सोडवावा.
- संतोष वाघमारे, रहिवासी

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