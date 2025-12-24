पुणे

Pune News : सोलापूर रस्त्यावरील खोदाईमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात; ना सूचना, ना सुरक्षा व्यवस्था!

Hadapsar Unsafe Excavation : हडपसरमधील सोलापूर रस्त्यावर सुरू असलेल्या खोदाईमुळे नागरिक व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. कोणतीही सूचना व सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने अपघाताचा धोका वाढला असून पालिकेच्या कारभारावर संताप व्यक्त होत आहे.
Unsafe Road Excavation Work on Solapur Road

हडपसर : पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागांतर्गत शहरातील सुमारे साडेपाचशे किलोमीटरच्या रस्त्यांवर डक्ट व चेंबर टाकण्याचे काम केले जात आहे. सध्या हे काम हडपसर परिसरात ऐन वर्दळीच्या वेळेत सुरू असून या कामाबाबत कोणतीही सूचना व सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करीत असलेल्या पालिका प्रशासना विरोधात नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

