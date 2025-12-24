Pune News : सोलापूर रस्त्यावरील खोदाईमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात; ना सूचना, ना सुरक्षा व्यवस्था!

हडपसर : पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागांतर्गत शहरातील सुमारे साडेपाचशे किलोमीटरच्या रस्त्यांवर डक्ट व चेंबर टाकण्याचे काम केले जात आहे. सध्या हे काम हडपसर परिसरात ऐन वर्दळीच्या वेळेत सुरू असून या कामाबाबत कोणतीही सूचना व सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करीत असलेल्या पालिका प्रशासना विरोधात नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. .गेली काही दिवसापासून रामटेकडी हडपसर परिसरातील सोलापूर रस्त्यावर पदपथा लगत रस्ता खोदून डक्ट व चेंबर टाकण्याचे काम सुरू आहे. ही खोदाई कधी पद पथाचे ब्लॉक काढून तर कुठे त्या शेजारी ट्रॅक्टरवर बसविलेल्या कॉम्प्रेसरच्या साह्याने पहार लावून करण्यात येत आहेत. या खोदाईने होणारे धूळ व आवाजाचे प्रदूषण मोठे असून प्रवासी व परिसरातील नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. खोदलेल्या रस्त्याची कल्पना नसल्याने अनेक प्रवाशांचा या ठिकाणी खोळंबा होत आहे. तर, पादचाऱ्यांना येथून जीव मुठीत घेवूनच प्रवास करावा लागत आहे. याशिवाय रस्त्यातच उभे असलेले ट्रॅक्टर, पाईप व इतर साहित्य यामुळेही प्रवाशांना कसरत करावी लागत आहे..Pune Digital Arrest : डेक्कनमध्ये ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणूक; ७९ वर्षीय महिलेची १७ लाखांची आर्थिक हानी!.सोलापूर रस्त्यावर उजव्या बाजूने भैरोबा नाला, रामटेकडी, मगरपट्टा असे डक्ट व चेंबर टाकीत हे काम सध्या हडपसर परिसरात केले जात आहे. हा अत्यंत रहदारीचा मार्ग. या मार्गावर दररोज हजारो वाहने ये-जा करतात. रस्त्यालगत काही शाळा, वसाहती व सोसायट्या आहेत. तेथील विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांना या खोदून पडलेल्या तसेच अर्धवट बुजवलेल्या रस्त्यावरून धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे. हे काम करताना सर्व सुरक्षा उपाय केले जात असून दोन माणसे दुचाकीवर सतत गस्त घालत काळजी घेत असल्याचे ठेकेदाराचे कर्मचारी सांगत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात मार्गावर योग्य बॅरिकेडस, सूचना फलक, सुरक्षा रक्षक किंवा प्रकाशयोजना नसल्याचे दिसत आहे..दरम्यान, याबाबत उपायुक्त (आपत्ती व्यवस्थापन विभाग) माधव जगताप यांनी माहिती घेवून सांगतो, असे सांगितले. तर पंथ विभागाचे उप अभियंता अविनाश कामठे यांनी हे काम आमच्या विभागाकडून होत नसल्याचे सांगितले.“नागरिक व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता खोदाई केली जात आहे. नुकतेच बनविलेले रस्ते, पदपथ पुन्हा नादुरुस्त झाले आहेत. भैरोबा नाला ते हडपसर पर्यंत ते केवळ वरवर बुजविलेले दिसत आहेत. ते उखडून पुन्हा धूळ, खड्डे यांचा सामना करावा लागेल. पालिकेने त्याबाबत गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.'दादा साठे, स्थानिक नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.