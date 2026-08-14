पुणे

सोलापुरात ''हर घर तिरंगा'' अभियानांतर्गत रस्ता सुरक्षा रॅली उत्साहात

सोलापुरात ''हर घर तिरंगा'' अभियानांतर्गत रस्ता सुरक्षा रॅली उत्साहात
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सोलापुरात रस्ता सुरक्षा रॅली उत्साहात
सोलापूर : ‘हर घर तिरंगा अभियान-२०२६’ अंतर्गत नागरिकांमध्ये देशभक्ती, रस्ता सुरक्षेचे नियम आणि सुरक्षित वाहनचालनाबाबत जनजागृती करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्या वतीने १३ ऑगस्ट रोजी भव्य रस्ता सुरक्षा रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. ही रॅली अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात यशस्वीरीत्या पार पडली. रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करणे, वाहतूक नियमांचे पालन करणे आणि शिस्तबद्ध वाहनचालनाचे महत्त्व अधोरेखित करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. रॅलीचे उद्घाटन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन नेरपगार आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अमोलकुमार देशपांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

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