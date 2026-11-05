एनआयई आकाशकंदील कार्यशाळा

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एनआयई लोगो
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फोटोओळ :
सोलापूर : आकाशकंदील बनविण्याच्या कार्यशाळेत सहभागी ज. रा. चंडक प्रशालेचे विद्यार्थी. दुसऱ्या छायाचित्रात निर्मलाताई ठोकळ प्रशालेचे विद्यार्थी.
मुलांच्या हातून साकारले रंगीबेरंगी आकाशकंदील
सकाळ एनआयई अन्् स्व. दिगंबरबुवा कुलकर्णी स्मृती ट्रस्टचा संयुक्त उपक्रम; स्पर्धेतील विजेत्यांना पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ५ : सकाळ एनआयई आणि स्व. दिगंबरबुवा कुलकर्णी स्मृती ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने ज. रा. चंडक प्रशाला आणि निर्मलाताई ठोकळ प्रशालेत आकाशकंदील बनविणे व पणत्या सजविण्याच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.
कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांनी रंगीबेरंगी कागदांपासून आकर्षक आकाशकंदील तयार केले. तसेच मातीच्या पणत्यांना विविध रंग आणि नक्षीच्या माध्यमातून सजविले. विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत पारंपरिक दिवाळी सजावटीचा अनुभव घेतला. ‘पहिल्यांदाच स्वतः आकाशकंदील बनवला असून, तो घरी लावणार आहोत,’ अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी दिली.
यावेळी ट्रस्टचे पदाधिकारी आणि सकाळ एनआयईचे समन्वयक संदेश कुलकर्णी उपस्थित होते. ट्रस्टचे सचिव संदीप कुलकर्णी यांनी संस्थेच्या समाजोपयोगी उपक्रमांची माहिती दिली. कार्यशाळे दरम्यान घेण्यात आलेल्या आकाशकंदील स्पर्धेचे निकाल जाहीर करून विजेत्यांना पुरस्कार देण्यात आले. या उपक्रमासाठी मोहन घोडके, मुकुंद माळी, सचिन शेटके, महादेव कुंभार, अखिल शेख, पूनम पाटील आणि सोनम आरसिद यांनी सहकार्य केले.
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चौकट
आकाशकंदील स्पर्धेचा निकाल
ज. रा. चंडक प्रशाला
प्रथम : तृप्ती संतोष राठोड
द्वितीय : जानवी संतोष राठोड
तृतीय : संकेत प्रशांत हिरेमठ
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निर्मलाताई ठोकळ प्रशाला
प्रथम : संकल्प सकळेश्वर पुजारी
द्वितीय : प्रत्युषा विवेक सुरवसे
तृतीय : कावेरी बसवराज फागे
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