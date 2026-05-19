पुणे

सिव्हिल संक्षिप्त

सिव्हिल संक्षिप्त
Published on

संगमेश्वर नगरातील
महिलेची आत्महत्या
सोलापूर : येथील संगमेश्वर नगरातील राहत्या घराच्या लाकडी वाशाला दोरीच्या सहाय्याने कल्याणी परमेश्वर गेजगे (वय ३५, रा. हुबळी, जि. कलबुर्गी) यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. १९ मे रोजी सकाळी पावणेआठच्या सुमारास कल्याणी यांनी गळफास घेतला होता. गळफासातून खाली उतरवून त्यांना एमआयडीसी पोलिसांच्या मदतीने सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. पण, डॉक्टरांनी कल्याणी गेजगे यांना उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले.
-----------------
जागेच्या वादातून
चौधरी मसलेत मारहाण
सोलापूर : जागेच्या वादातून आकाश पवार, अर्जुन पवार, ज्ञानेश्वर पवार यांनी मिळून सरदार भिमराव पवार (वय ४२, रा. चौधरी मसले, ता. मोहोळ) यांना काठीने व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. यात सरदार यांच्या सर्वांगास मुकामार लागला आहे. सोमवारी (ता. १८) रात्री दहाच्या सुमारास गावातच घराजवळ ही मारहाण झाली होती. मंगळवारी रात्री साडेबाराच्या सुमारास त्यांना मेव्हण्याने उपचारासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले.
---------------
शेतातील लाईटवरून
तिघांकडून मारहाण
सोलापूर : शेतीसाठी वीजेचे कनेक्शन घेत असताना मोहीन धबाले, जमीर धबाले, शमीर धबाले यांनी मिळून नजीर अहमद शब्बीर मुल्ला व सुबेदार मुल्ला (दोघेही, रा. वांगी, ता. दक्षिण सोलापूर) या दोघांना मारहाण केली. मंगळवारी (ता. १९) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास ही मारहाण झाली असून यात जखमींना मंद्रुपच्या सरकारी रुग्णालयातून सोलापुरातील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले आहे. तर नजीर व सुबेदार यांच्या मारहाणीत मोहसीन हसन धबाले हा देखील जखमी झाला आहे.
------------
‘सिव्हिल’मध्ये दाखल
आजीबाई पळून गेल्या
सोलापूर : तळेहिप्परगा (ता. उत्तर सोलापूर) येथील अनिता अनिल घोडके (वय ६९) या घरी चक्कर येऊन पडल्या होत्या. यात त्यांच्या डोक्याला, कमरेला मार लागला होता. त्यांना सोमवारी (ता. १९) सकाळी सव्वादहाच्या सुमरास उपचारासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. पण, दुपारी दोनच्या सुमारास त्या रुग्णालयात आढळल्या नाहीत. त्या पळून गेल्याची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे.
-----------
शेतीच्या रस्त्यावरून
तरुणास बेदम मारहाण
सोलापूर : शेतीला जायच्या रस्त्यावरून किरण तानाजी घोडके (रा. कुरुल, ता. मोहोळ) यास शिवाजी शंकर घोडके याने दगडाने व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. यात किरणच्या सर्वांगास मुकामार लागला असून उपचारासाठी त्याला कामतीच्या सरकारी रुग्णालयातून सोलापुरातील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. तर किरण घोडके, तानाजी घोडके यांच्या मारहाणीत जखमी शिवाजी घोडके यांनाही ‘सिव्हिल’मध्येच दाखल करण्यात आले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Solapur police reports
सोलापूर पोलीस रिपोर्ट
community support for mental health
Suicide in Solapur
Self-harm incidents India
Assault cases Maharashtra
Civil hospital admission Solapur
Local crime news Solapur
Kalpana Gajge suicide
Land dispute violence India
Hospital treatment incidents
Domestic violence in Solapur
Legal rights for victims Maharashtra
Crime statistics Solapur
Emotional trauma counseling
Rural crime in Maharashtra
आत्महत्येचे प्रकार
कुटुंबीयांच्या हक्कांची माहिती
शेतकरी अत्याचार
मानसिक आरोग्य समर्थन
तात्काळ वैद्यकीय मदतीची गरज
स्थानिक समाजात समस्या
लहान शहरातील गुन्हेगारी
शास्त्रीय आदानप्रदान
नैतिक शिक्षणाचे महत्त्व
यशस्वी पुनर्वसन कार्यक्रम
सोलापूर मधील मदतीचे केंद्र
शेतकऱ्यांच्या हक्कांची माहिती
शेतीतील अडचणींवरील चर्चा