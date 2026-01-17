संक्षिप्त
तोडकरी वस्ती येथील हातपंप बंद
सोलापूर ः शहरातील हद्दवाढ भाग बाळे परिसरातील तोडकरी वस्ती येथील हातपंप अनेक दिवसांपासून बंद अवस्थेत आहे. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांच्या वापरावयाच्या पाण्याची गैरसोय होत आहे. याठिकाणी दोन हातपंप असून दोन्ही हातपंप नादुरुस्त झाल्याने बंद आहेत. यापूर्वीही अनेकवेळा महापालिका प्रशासनाला हे हातपंप सुरू करण्याबाबत विनंती करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. महापालिकेने केलेल्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. तातडीने महापालिका प्रशासनाने या ठिकाणचे बंद असलेले दोन्ही हातपंप सुरू करावेत व त्यावर विद्युत पंप बसवून नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळावी, अशी मागणी स्थानिकांमधून होत आहे.
अतिक्रमण कारवाईची गरज
सोलापूर ः शहरातील राणी लक्ष्मीबाई मार्केट ते विजापूर वेस मार्गावर फळ व भाजी विक्रेत्यांनी रहदारीस अडथळा होईल अशा पद्धतीने आपले व्यवसाय थाटले आहेत. त्यामुळे नागरिकांसह वाहनधारकांना अरुंद रस्त्यातून वाट काढत आपली वाहने चालवावी लागत आहेत. त्याबरोबरच या ठिकाणच्या फळ व भाजी विक्रेत्यांचे सोबतचे वर्तनदेखील खूपच उद्धट असल्याचे तक्रार नागरिकांनी केली आहे. सोलापूर महापालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण विभागाने दुर्लक्ष केल्यानेच या विक्रेत्यांना एक प्रकारे अतिक्रमण करण्याबाबत अभय मिळाली आहे असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. महापालिका प्रशासनाने तातडीने याठिकाणचे अतिक्रमण हटवावे व नागरिकांची होणारे अडचण दूर करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
रस्ता तयार करण्याची मागणी
सोलापूर ः शहरातील आसरा चौक ते लोकमान्य नगर मार्गावर खड्डे पडल्याने रस्ता उध्वस्त झाला आहे. अनेक महिन्यांपासून याठिकाणच्या रस्ता दुरुस्तीकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. खड्ड्यामुळे नागरिकांना विविध शारीरिक त्रास होत आहेत. महापालिका प्रशासनाने रस्ता दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून महापालिकेकडे या ठिकाणचा मार्ग दुरुस्त करण्याची विनंती करूनही त्यावर उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. महापालिका प्रशासनाने स्थानिक नागरिक व वाहनधारकांना खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या त्रासाचा विचार करून लवकरात लवकर हा रस्ता नव्याने तयार करावा अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
४) स्वच्छतागृह धोकादायक स्थितीत
शहरातील बाजीराव अण्णा मठानजीक असलेले सार्वजनिक स्वच्छता धोकादायक स्थितीत आहे. या ठिकाणच्या स्वच्छतागृहाची मोठी पडझड झाली आहे. स्वच्छतागृहाच्या स्लॅबचे प्लास्टर पूर्णपणे उखडले आहे . अनेक दिवसांपासून या स्वच्छतागृहाच्या दुरुस्तीकडे महापालिका प्रशासनाने डोळेझाक केली आहे असे नागरिकांनी सांगितले. या स्वच्छतागृहांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचल्याने परिसरात दुर्गंधी देखील पसरली आहे. महापालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर या ठिकाणच्या स्वच्छतागृहाची दुरुस्ती करावी. याठिकाणी साचलेला कचरा उचलून परिसराला होणारा दुर्गंधीचा त्रास कायमस्वरूपी बंद करावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांमधून होत आहे.
