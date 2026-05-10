महिलांसाठी सवलतीत एसटी पास शिबीराचे २५० जण लाभार्थी

सोलापूर ः सवलतीत एसटी पास शिबिराचे उद्‍घाटन करताना शिवसेना ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख प्रताप चव्हाण, महानगरप्रमुख महेश धाराशिवकर, सुरेश जगताप व अन्य.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १० : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शिवसेना शाखा प्रभाग क्रमांक ५, वसंत विहार यांच्या वतीने महिलांसाठी सवलतीत एसटी पास काढून देण्याचे विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिरामधून २५० महिलांना सवलतीच्या एसटी पासचा लाभ मिळाला.
शिबिरात महिलांचे अर्ज भरून घेणे, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून पास काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. तयार झालेल्या पासचे वितरण शिवसेना जिल्हाप्रमुख प्रताप चव्हाण व महानगरप्रमुख महेश धाराशिवकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
याप्रसंगी विधानसभा संघटक सुरेश जगताप, आबा सावंत, मंगल थोरात, स्वाती रुपनर, शाखाप्रमुख राहुल परदेशी, मारुती खानापुरे, मंगेश क्षीरसागर तसेच शिवसैनिक व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

