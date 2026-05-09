पुणे

कारखान्यांच्या मळीमुळे पाणी पिवळी

कारखान्यांच्या मळीमुळे पाणी पिवळी
Published on

कारखान्यांच्या मळीमुळे
पाण्याला पिवळा रंग
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ९ : जुळे सोलापूरसह शहर हद्दवाढमधील ४० भागांमध्ये सलग दोन दिवसांत पिवळे आणि अशुद्ध पाणी पुरवठा झाला. भीमा नदीवाटे येणाऱ्या पाण्यात साखर कारखान्यांच्या मळीसह इतर कारखान्यांचे पाणी मिसळत असल्याने जलशुद्धीकरण केंद्रात या पाण्यावर प्रक्रिया होऊनही पाण्याने रंग बदलला नाही. त्यामुळे शहरात पिवळ्या रंगाचा पाणीपुरवठा झाल्याचे सार्वजनिक आरोग्य अभियंता व्यंकटेश चौबे यांनी सांगितले.
उजनी धरणातून भीमा नदीत सोडलेल्या पाण्याने रात्री औज बंधारा भरून घेण्यात आला. औज बंधाऱ्यातील पाणी टाकळी पंपगृहात घेऊन पाणी उपसा करण्यात आला. भीमा नदीत साखर कारखान्यांची मळी येते. त्यामुळे अनेकदा या पाण्याला पिवळा रंग चढतो. हेच पाणी वाहत पुढे औज बंधाऱ्यात आले आहे. भीमा नदीत साखर कारखान्यांची मळी येते. त्यामुळे अनेकदा या पाण्याला पिवळा रंग चढतो. महापालिकेने या पाण्यावर सोरेगाव येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया केली. त्यातून पाण्याचा रंग बदलला नाही. हेच पाणी पुढे जुळे सोलापूरच्या पाणी टाक्यांमध्ये आणि घरोघरी पोचले. जुळे सोलापूरसह शहर हद्दवाढ असे शहराच्या ४० टक्के भागातील नळांना गेल्या दोन दिवसांपासून पिवळे पाणी येत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Solapur yellow water issue
sugar factory pollution Solapur
Bhima river water contamination
municipal water quality Solapur
water supply problems in Solapur
environmental impact of sugar factories
how to purify yellow water
Solapur water crisis 2023
public health concerns in Solapur
industrial waste water management
sugar factory waste in rivers
river pollution in Maharashtra
clean drinking water in Solapur
Solapur water treatment solutions
safe water supply in India
सोलापुरातील पाण्याचा संदर्भ
साखर कारखान्यातील रिकाम्या पाण्याचा तुकडा
भीमा नदीतील पाण्याचे प्रदूषण
जलशुद्धीकरण केंद्रातील कामगिरी
सोलापुरातील पाण्याचे प्रश्न २०२३
औज बंधारा आणि पाण्यासंबंधी समस्या
नद्यांतील प्रदूषण व सार्वजनिक आरोग्य
सोलापुरातील पाण्याच्या शुद्धतेची गरज
सोलापुरातील जलस्रोतांवर परिणाम
पाण्याचा रंग का बदलतो?
जलविज्ञान व प्रदूषण
औद्योगिक कचरा व जलसंवर्धन
सोलापुरातील पाण्याच्या समस्यांचे उपाय