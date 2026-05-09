कारखान्यांच्या मळीमुळे पाणी पिवळी

कारखान्यांच्या मळीमुळे
पाण्याला पिवळा रंग
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ९ : जुळे सोलापूरसह शहर हद्दवाढमधील ४० भागांमध्ये सलग दोन दिवसांत पिवळे आणि अशुद्ध पाणी पुरवठा झाला. भीमा नदीवाटे येणाऱ्या पाण्यात साखर कारखान्यांच्या मळीसह इतर कारखान्यांचे पाणी मिसळत असल्याने जलशुद्धीकरण केंद्रात या पाण्यावर प्रक्रिया होऊनही पाण्याने रंग बदलला नाही. त्यामुळे शहरात पिवळ्या रंगाचा पाणीपुरवठा झाल्याचे सार्वजनिक आरोग्य अभियंता व्यंकटेश चौबे यांनी सांगितले.
उजनी धरणातून भीमा नदीत सोडलेल्या पाण्याने रात्री औज बंधारा भरून घेण्यात आला. औज बंधाऱ्यातील पाणी टाकळी पंपगृहात घेऊन पाणी उपसा करण्यात आला. भीमा नदीत साखर कारखान्यांची मळी येते. त्यामुळे अनेकदा या पाण्याला पिवळा रंग चढतो. हेच पाणी वाहत पुढे औज बंधाऱ्यात आले आहे. भीमा नदीत साखर कारखान्यांची मळी येते. त्यामुळे अनेकदा या पाण्याला पिवळा रंग चढतो. महापालिकेने या पाण्यावर सोरेगाव येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया केली. त्यातून पाण्याचा रंग बदलला नाही. हेच पाणी पुढे जुळे सोलापूरच्या पाणी टाक्यांमध्ये आणि घरोघरी पोचले. जुळे सोलापूरसह शहर हद्दवाढ असे शहराच्या ४० टक्के भागातील नळांना गेल्या दोन दिवसांपासून पिवळे पाणी येत आहे.
