Solar energy: महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात पोहोचली सौर ऊर्जा; तिकोना किल्ला आणि आदिवासी वाड्यांचे विद्युतीकरण

पुणे येथील एका सामाजिक संस्थेने महाराष्ट्रातील आदिवासी क्षेत्र आणि प्राचीन किल्ल्यांना सौर ऊर्जेद्वारे वीज पुरवली आहे. २०२२ पासून सुरू झालेल्या या प्रयत्नांतर्गत ४० गावे, १,४०० पेक्षा जास्त कुटुंबे आणि सुमारे ८,४०० रहिवासी लाभ घेत आहेत. या माध्यमातून किल्ल्यांवरही वीज उपलब्ध झाली, ज्यामुळे स्थानिक पर्यटन आणि रोजगाराला मदत मिळाली..नुकतेच सह्याद्री पर्वतरांगेतील तिकोना किल्ला, काशिंग आणि जवान या आदिवासी वस्त्यांमध्ये सौर यंत्रणा बसवण्यात आल्या. ट्रि इनोव्हेटिव्ह फाऊंडेशन या सामाजिक संस्थेच्या सीएसआर सहकार्याचा उपयोग झाला. २०२५-२६ या वर्षासाठी पहिला टप्पा सुरू झाला असून, यात १० गावे आणि ३ किल्ले समाविष्ट आहेत..वनक्षेत्रातील शेवटच्या भागापर्यंत वीजहा उपक्रम भारतातील ग्रामीण आणि वनक्षेत्रातील शेवटच्या भागापर्यंत वीज आणि साधने पुरवण्यावर केंद्रित आहे. अनेक आदिवासी ठिकाणी वीज नसल्याने महिलांच्या सुरक्षेवर, मुलांच्या अभ्यासावर, आरोग्य सुविधांवर आणि नोकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होतो. राष्ट्रीय पातळीवर वीजजोडणी वाढली तरी डोंगराळ आणि दूरच्या भागांत पुरवठा अस्थिर राहतो..डोंगर, जंगले आणि विखुरलेल्या वस्त्या असलेल्या ठिकाणी हे काम चालते. यात स्थानिक गरजेनुसार विकेंद्रित सौर प्रणाली वापरल्या जातात. घरांसाठी सौर यंत्रणा, रस्त्यांसाठी दिवे आणि समुदायाच्या सुरक्षेसाठी उपकरणे बसवली जातात. यामुळे वीज केवळ प्रकाशासाठी नव्हे तर रोजच्या जीवनाचा भाग बनली आहे..मुदायावर आधारित व्यवस्थाया प्रयत्नाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे समुदायावर आधारित व्यवस्था. गावातील तरुणांना सौर तंत्रज्ञ म्हणून शिकवले जाते, ग्राम समित्या देखभाल सांभाळतात आणि प्रत्येक कुटुंब मासिक निधी देतो. यामुळे समुदायात जबाबदारीची जाणीव निर्माण होते आणि सीएसआर निधी संपल्यानंतरही यंत्रणा टिकते..