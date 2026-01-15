पुणे

Solar energy: महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात पोहोचली सौर ऊर्जा; तिकोना किल्ला आणि आदिवासी वाड्यांचे विद्युतीकरण

Electrification of tribal hamlets: सौर ऊर्जेच्या प्रकाशात उजळले महाराष्ट्रातील दुर्गम भाग; तिकोना किल्ला आणि आदिवासी वाड्यांचे विद्युतीकरण
Solar energy news

Solar energy news

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे येथील एका सामाजिक संस्थेने महाराष्ट्रातील आदिवासी क्षेत्र आणि प्राचीन किल्ल्यांना सौर ऊर्जेद्वारे वीज पुरवली आहे. २०२२ पासून सुरू झालेल्या या प्रयत्नांतर्गत ४० गावे, १,४०० पेक्षा जास्त कुटुंबे आणि सुमारे ८,४०० रहिवासी लाभ घेत आहेत. या माध्यमातून किल्ल्यांवरही वीज उपलब्ध झाली, ज्यामुळे स्थानिक पर्यटन आणि रोजगाराला मदत मिळाली.

Loading content, please wait...
pune

Related Stories

No stories found.