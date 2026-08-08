पुणे

सूर्यघर योजनेच्या नावाखाली १२ लाख रुपयांची फसवणूक

सूर्यघर योजनेच्या नावाखाली १२ लाख रुपयांची फसवणूक
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घोडेगाव, ता. ८ : पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत सोलर पॅनल आणि सबसिडी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून सात नागरिकांची १२ लाख ४४ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी राजेंद्र महादेव बोऱ्हाडे (रा. आळेफाटा, ता. जुन्नर) याच्याविरुद्ध घोडेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
याबाबत लक्ष्मण मनाजी काचोळे (वय ६७, रा. पिंपळगाव घोडे, आता. आंबेगाव) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी बोऱ्हाडे याने सूर्यघर योजनेतून ७८ हजार रुपये सबसिडी मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन फिर्यादींचा विश्वास संपादन केला. त्यांच्याकडून १ लाख ७० हजार रुपये घेतले, मात्र काम पूर्ण केले नाही. तपासात समोर आले की, बोऱ्हाडे याने केवळ काचोळे यांचीच नव्हे, तर महेश ढमढेरे (४.०८ लाख), भारती जाधव (२.३६ लाख), भिवाजी लांडे (१.७१ लाख), अतुल भवारी (१.३० लाख), सुनील झोडगे (८२ हजार) आणि राजाराम साळवे (४६ हजार) अशा एकूण सात जणांकडून १२ लाख ४४ हजार २७४ रुपये उकळले. ही रक्कम रोख स्वरूपात, तसेच गुगल पे आणि फोन पेद्वारे घेण्यात आली होती.
या योजनेच्या नावाखाली आणखी कोणाची फसवणूक झाली आहे का? याचा तपास पोलीस करत आहेत. सहायक पोलीस निरीक्षक सागर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक महेश पवार पुढील तपास करत आहेत.

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